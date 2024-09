Un post su Instagram ha scatenato la fantasia dei fan: Selvaggia Lucarelli ha davvero comprato una casa nel cuore del Salento? Ecco cosa sappiamo

Sono bastate pochissime parole condivise su Instagram, come didascalia di splendide foto della Puglia, a scatenare la fantasia dei fan: Selvaggia Lucarelli avrebbe così espresso la sua intenzione di comprare casa in Salento, un luogo dove ha lasciato il cuore in passato. O forse il passo è già stato compiuto? Secondo i meglio informati, la giornalista avrebbe fatto un investimento per potersi godere queste terre meravigliose assieme alla sua famiglia. Ecco che cosa sappiamo.

Selvaggia Lucarelli, il post su Instagram

“Salento, sarai casa”: queste tre parole hanno dato il via ad una lunga serie di indiscrezioni che, nel giro di poche ore, hanno trascinato i fan in un giochino molto divertente. Selvaggia Lucarelli, in effetti, ha pubblicato su Instagram alcune splendide foto che ritraggono altrettanti meravigliosi paesaggi pugliesi, piccoli dettagli che solo un occhio esperto può davvero riconoscere. Le immagini, accompagnate dalla didascalia sopra citata, hanno segnato il punto di partenza del gioco.

La giornalista ha infatti chiesto ai suoi follower di riconoscere i luoghi presso cui sono state scattate le foto da essa condivise, in alcuni casi un’impresa quasi impossibile. Tra tentativi e risposte a colpo sicuro, la soluzione è ben presto arrivata. E così, scorrendo le bellissime immagini pubblicate dalla Lucarelli, si possono ammirare i vicoletti di Giuliano di Lecce (appartenente al comune di Castrignano del Capo), alcuni ritratti provenienti dalla masseria Le Stanzie situata tra Supersano e Cutrofiano, il castello di Corigliano d’Otranto e ancora Galatina, Nardò e Galatone.

Tutti luoghi incantevoli, che sanno di “casa”. E forse proprio qui la Lucarelli ha intenzione di acquistare un immobile, per potervi trascorrere weekend in famiglia e lunghe giornate estive nel pieno del relax offerto dalla natura incontaminata. La giornalista, che vive quotidianamente in un appartamento a Milano assieme al compagno Lorenzo Biagiarelli e a suo figlio Leon, potrebbe trovare qui il suo “buen retiro” – come d’altronde molti altri personaggi famosi, tra cui l’attrice Premio Oscar Helen Mirren, che ha acquistato una masseria a Tiggiano.

La verità sulla casa in Salento di Selvaggia Lucarelli

A dir la verità, secondo alcune indiscrezioni l’acquisto sarebbe già stato fatto. Si vocifera infatti che Selvaggia Lucarelli avrebbe comprato una proprietà nei pressi di Santa Maria di Leuca, sebbene non siano stati diffusi ulteriori dettagli: non si sa, dunque, se l’immobile è già abitabile o se necessita di ristrutturazione, né dove si trovi di preciso. Quel che è certo è che la giornalista è rimasta incantata dal fascino del Salento, dal suo entroterra silenzioso e incontaminato, nonché dalle sue spiagge da sogno che ogni anno attirano migliaia di turisti – nonché moltissimi vip.

La Lucarelli, insieme a Lorenzo Biagiarelli e al figlio Leon, è già una frequentatrice assidua del Salento, dove spesso trascorre le vacanze sotto il caldo sole di queste terre. La sua ultima comparsa, tuttavia, aveva unicamente a che fare con il lavoro: ad agosto ha partecipato al Salento Book Festival, con due incontri che si sono tenuti presso il Palazzo Marchesale di Galatone e il Castello Volante di Corigliano d’Otranto, per presentare il suo libro “Il vaso di pandoro”.