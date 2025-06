Nuovo film di Checco Zalone con location in Sardegna: l'annuncio

Checco Zalone torna al cinema con il suo sesto film e sceglie la Sardegna per una nuova produzione: cosa sapere su riprese estive e casting aperti

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Checco Zalone si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto cinematografico. Dopo una lunga pausa, l’attore pugliese è pronto a girare un film le cui riprese toccheranno anche una delle cornici paesaggistiche più celebri d’Italia: la Sardegna, dove si cercano anche comparse locali per una scena in particolare!

Dove sarà girato il nuovo film di Checco Zalone in Sardegna

Checco Zalone si prepara a tornare sul set e lo farà in un contesto d’eccezione!

L’artista ha annunciato un nuovo progetto per il grande schermo, il sesto della sua carriera. Le riprese partiranno nel mese di luglio 2025 e toccheranno diverse tappe tra l’Italia e la Spagna. Tra queste spicca la Costa Smeralda, uno dei tratti di costa più noti e iconici dell’isola, scelto per ambientare una delle scene centrali della pellicola.

Il regista sarà ancora una volta Gennaro Nunziante, che ha già firmato con Zalone alcune delle commedie italiane più viste degli ultimi quindici anni. Insieme torneranno a raccontare, con il loro stile inconfondibile, una nuova storia ambientata in parte tra le atmosfere balneari e mondane del nord della Gallura.

Una delle sequenze previste sarà girata proprio in Costa Smeralda in una villa privata con piscina, dove verrà ricreata una festa a tema. Scena che sembrerebbe richiamare per ambientazione e spirito alcune delle sequenze comiche già apprezzate nei precedenti film di Zalone. Per questa sequenza, si è avviata una selezione di comparse.

La ricerca è rivolta a residenti o domiciliati nel nord dell’isola, con disponibilità per uno o due giorni tra l’8 e l’11 luglio. I ruoli previsti comprendono invitati alla festa, dj, organizzatori dell’evento e personale di servizio; alcune figure richieste fanno esplicitamente riferimento a comparse di origine filippina.

La Costa Smeralda, con i suoi paesaggi curati e il mare trasparente, si conferma una meta cinematografica di rilievo. Non è la prima volta che il grande schermo si sofferma su questo tratto di costa: tra le pellicole girate nella zona si ricordano episodi della saga di James Bond e film italiani e internazionali che hanno fatto della Sardegna il loro sfondo narrativo.

Quando esce il nuovo film di Checco Zalone

Secondo le informazioni diffuse dalla produzione, l’obiettivo è terminare i lavori entro la fine di settembre 2025. La data d’uscita sembrerebbe prevista nel periodo tra Natale e Capodanno, una finestra da sempre molto frequentata dal pubblico italiano e già scelta in passato per il debutto di altri film di Zalone.

Il film sarà prodotto da Indiana Production e distribuito da Medusa Film. Il progetto riprende la formula che ha portato al successo titoli come ‘Che bella giornata’, ‘Quo Vado?’ e ‘Sole a catinelle’, capaci di conquistare la vetta del box office.

Le riprese si estenderanno anche ad altre location in Italia e in Spagna, ma è la Sardegna a emergere come cornice privilegiata di una sequenza cardine del racconto. Chi vorrà candidarsi per partecipare come comparsa potrà farlo seguendo le istruzioni diffuse da Indiana Production, anche per contribuire a un progetto che porta con sé l’impronta riconoscibile del duo Zalone-Nunziante.

L’isola si prepara ad accogliere troupe e attori: con le sue spiagge, le ville nascoste nella macchia mediterranea e la luce cristallina delle giornate estive, la Costa Smeralda si conferma ancora una volta set naturale per il cinema italiano.