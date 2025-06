Lo yacht di Cristiano Ronaldo avvistato a Positano durante una sosta in Costiera Amalfitana, meta estiva tra le più gettonate da vip e turisti

Il fascino senza tempo della Costiera Amalfitana continua a esercitare un’attrazione costante su viaggiatori e celebrità da ogni parte del mondo. In questi giorni, il borgo di Positano ha visto aumentare l’attenzione mediatica e turistica per via di una presenza molto particolare: un’imbarcazione riconducibile a un celebre volto dello sport internazionale, avvistata al largo delle sue acque.

Dove è stato avvistato lo yacht di Cristiano Ronaldo a Positano

Nei pressi della costa positanese è stato identificato l’Azimut Grande, un yacht di lusso lungo oltre 27 metri, attribuito al calciatore Cristiano Ronaldo. Si tratta di un modello di produzione italiana, dal valore stimato di oltre sei milioni di euro, progettato per garantire riservatezza e comfort; l’imbarcazione dispone di cinque cabine per gli ospiti, sei bagni e ampie zone lounge interne ed esterne, pensate per offrire momenti di relax in mare aperto.

Il mezzo nautico è stato riconosciuto mentre stazionava nella rada davanti a Positano, in una zona in cui sono solite ancorarsi numerose imbarcazioni di fascia alta durante i mesi estivi. Il calciatore si trovava a bordo insieme a parte della sua famiglia, anche se ha mantenuto un profilo estremamente riservato e non si sono verificate apparizioni pubbliche né comunicazioni ufficiali.

L’imbarcazione è stata avvistata nel tratto di mare tra Positano, Praiano e Li Galli, spesso scelto per le soste di navigazione da chi desidera privacy e un contesto naturale suggestivo, contraddistinto da turismo elitario, spesso legato al mondo della nautica. L’avvistamento dello yacht di Ronaldo si aggiunge dunque alla lunga lista di soggiorni vip che ogni anno consolidano l’immagine della Costiera come uno dei principali approdi per chi cerca mare, lusso e riservatezza.

Quali altri vip sono stati avvistati in yacht nella Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è da tempo una delle mete predilette da personaggi noti a livello internazionale. Positano, in particolare, richiama ogni estate figure di spicco dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria. Negli stessi giorni dell’arrivo dello yacht di Ronaldo, sono stati notati nelle ultime ore anche il regista e attore Michael B. Jordan, il campione di basket Michael Jordan e il calciatore spagnolo Dani Olmo, in compagnia della fidanzata.

Negli anni passati, la zona ha fatto da sfondo alle vacanze di numerose altre personalità: tra i nomi più celebri si ricordano Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, David e Victoria Beckham, Katy Perry e Orlando Bloom, Mark Zuckerberg, oltre alle leggende della NBA e Tobey Maguire.

La cittadina, costruita verticalmente sul fianco della montagna, affaccia su una baia naturale ed è famosa per la sua architettura, le sue spiagge, le boutique di moda e i locali gastronomici. La Spiaggia Grande, il Sentiero degli Dei e la vicina Grotta dello Smeraldo rappresentano solo alcune delle attrazioni che rendono questa località campana un punto di riferimento per il turismo esperienziale di fascia alta.

L’intera Costiera, da Vietri sul Mare ad Amalfi, è tutelata dall’UNESCO come esempio di paesaggio mediterraneo di eccezionale valore naturale e culturale. Il suo patrimonio artistico e ambientale, unito alla qualità dell’ospitalità, continua ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo, anche solo per una sosta in yacht.