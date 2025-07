Stefano De Martino sta trascorrendo qualche giorno di meritata vacanza nella sua splendida villa di Posillipo: c'è un divieto speciale per gli ospiti

Stefano De Martino, dopo una stagione televisiva che lo ha visto macinare record di ascolti alla guida di ‘Affari Tuoi’, si è concesso qualche giorno di relax nella sua splendida casa di Posillipo con accesso sul mare, destando la curiosità di tutti i suoi fan.

Stefano De Martino: la villa di Posillipo e il divieto speciale

Il settimanale ‘Oggi’ ha riportato alcune indiscrezioni legate alle vacanze di Stefano De Martino: il conduttore avrebbe aperto le porte della villa ai suoi amici, liberi di godersi il meraviglioso panorama del mare di Napoli.

L’unico divieto imposto da Stefano De Martino ai suoi ospiti riguarderebbe la discrezione: sarebbe vietato postare foto e video sui social. Una richiesta legittima da parte del conduttore che in cambio dell’ospitalità chiede solamente un po’ di privacy, così da mantenere separate la vita privata e quella pubblica.

In molti, poi, si sono chiesti quanto vale la sua villa di Posillipo acquistata nel 2022: di cifre ufficiali non ce ne sono, ma al tempo dell’acquisto ‘The Pipol Gossip’ aveva parlato di una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Cifra comunque da trattare con le “pinze” in assenza di conferme.

Al tempo dell’acquisto lo stesso De Martino aveva condiviso sui social alcuni dettagli esterni della casa, pubblicando un video che lo ritraeva mentre apriva un cancelletto in ferro e poi al mare, con le scarpe da scoglio per non scivolare.

Degli interni, invece, nessuna traccia. L’abitazione si troverebbe all’interno di un parco privato e uno dei suoi punti di forza è l’accesso diretto al mare. Sempre stando alle indiscrezioni di ‘Oggi’, dopo i giorni di relax a Posillipo le vacanze di De Martino dovrebbero proseguire in giro per il Mediterraneo a bordo della sua imbarcazione.

Il successo di ‘Affari tuoi’

Indicato da molti come possibile futuro conduttore del Festival di Sanremo, Stefano De Martino è reduce dal grande successo ottenuto come conduttore del programma ‘Affari tuoi’ su Rai 1, affidatogli dopo l’addio di Amadeus. Con De Martino alla guida, lo show ha conosciuto una sorta di rinascita, raggiungendo un seguito incredibile: il programma ha superato anche i sei milioni di spettatori, con oltre il 30% di share.

Ascolti record che hanno permesso a De Martino di superare il suo predecessore Amadeus e la maggior parte delle edizioni passate: al momento le uniche stagioni che hanno fatto meglio sono state quelle condotte da Paolo Bonolis. Il successo, tra l’altro, ha convinto i vertici Rai a prolungare il programma oltre il termine previsto di maggio, facendolo chiudere alla fine di giugno.

L’approdo di Stefano De Martino in Rai era avvenuto nel 2019 con ‘Made in Sud’, per poi proseguire con diversi programmi: dal ‘Festival di Castrocaro’ al ‘Tim Summer Hits’, passando per ”Stasera tutto è possibile’, fino ad arrivare al seguitissimo ‘Bar Stella’ che gli ha poi aperto le porte della prima serata di Rai 1.

Nato a Torre del Greco e cresciuto a Torre Annunziata, Stefano De Martino nel 2024 è stato inserito nella classifica degli uomini più belli d’Italia stilata da ‘Novella 2000’: lo showman campano ottenne la seconda posizione della speciale graduatoria, piazzandosi dietro al cantante dei Maneskin Damiano David e davanti a Marco Mengoni.