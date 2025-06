La pasta alla Nerano al matrimonio di Bezos a Venezia è un caso

In molti criticano la scelta di Jeff Bezos di scegliere come piatto per il ricevimento di nozze la pasta alla Nerano perché considerata "economica"

Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono tenute nella splendida cornice di Venezia ma bisogna dire che la Costiera Amalfitana, e in particolare la Penisola Sorrentina, sono state protagoniste del menu. Jeff Bezos, infatti, per il suo matrimonio veneziano ha scelto la pasta alla Nerano come protagonista del menu nuziale. Una scelta che, però, ha suscitato anche qualche polemica sul web.

La polemica sulla scelta della pasta alla Nerano

Da giorni circolava l’indiscrezione, confermata solo alla fine, che lo chef delle nozze tra Bezos e Sánchez sarebbe stato Fabrizio Mellino, il più giovane chef tre stelle Michelin d’Italia. Mellino è alla guida del ristorante “Quattro Passi” a Nerano, sulla Costiera Amalfitana dove la scorsa estate Bezos, Sánchez hanno cenato con un amico. Non sorprende, quindi, che il piatto forte del menu fosse proprio la pasta alla Nerano, piatto tipico della zona. Non appena si è diffusa la notizia che uno dei piatti principali del banchetto di nozze è stato un piatto di pasta con le zucchine, molti utenti hanno accusato Bezos di essere “tirchio”.

In diversi commenti si legge che uno degli uomini più ricchi al mondo avrebbe potuto scegliere “qualcosa di più sofisticato”, definendo la Nerano una semplice pasta con zucchine. In molti utenti, però, hanno difeso la scelta, dato che la pasta alla Nerano è un piatto tradizionale della Penisola Sorrentina. Nonostante sembri un piatto semplice, in realtà la sua preparazione richiede molta attenzione e cura. La versione preparata da Fabrizio Mellino, poi, è quella che segue la ricetta portata avanti da diverse generazioni della sua famiglia.

Il menu del matrimonio di Bezos a Venezia

Il matrimonio, celebrato con una cerimonia simbolica sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, è stato blindatissimo: sicurezza massima, controlli e accessi contingentati per garantire la privacy degli ospiti. Si conta ci fossero quasi 200 invitati tra star di Hollywood, imprenditori, reali e famiglie presidenziali. Secondo le indiscrezioni, il menu è stato un viaggio nella cucina italiana, soprattutto campana. Accanto agli spaghetti alla Nerano, nel menu nuziale non sono mancati altri simboli della cucina campana, come la pizza di Ciro Oliva, con impasti preparati nel Rione Sanità di Napoli. Per l’occasione, sono stati anche ordinati al celebre maestro pasticcere Sal De Riso mille porzioni di dolci per il buffet. In particolare, c’erano mignon, dolci al bicchiere, delizie al limone e ricotta e pere. Le gift box, invece, sono state firmate Rosa Salva, storica pasticceria veneziana, che ha preparato biscotti tradizionali come bussolai e zaleti. Il laboratorio vetrario Laguna B, invece, ha realizzato oggetti in vetro personalizzati.

La storia della pasta alla Nerano: un piatto nato per caso

La pasta alla Nerano è in questi giorni argomento di molte discussioni ma in pochi conoscono la sua vera storia. La leggenda racconta che una sera, Pupetto Caravita, nobile napoletano, si sia fermato a cena al ristorante “Maria Grazia” nel golfo di Nerano. In cucina non c’era molto: zucchine dell’orto, appena fritte, e avanzi di caciocavallo e di qualche altro formaggio. Pare sia stato proprio il principe ad avere l’idea di mescolare il tutto e di condirci gli spaghetti. È nato da questo poi uno dei piatti più celebri della tradizione campana.

Oggi la ricetta prevede l’uso di zucchine (preferibilmente la varietà San Pasquale), provolone del Monaco grattugiato, parmigiano grattugiato, burro, olio extravergine d’oliva, basilico fresco e pepe nero. La preparazione richiede attenzione: dopo aver fritto le zucchine queste li lasciano da parte a raffreddare. Poi si aggiunge burro e basilico alle zucchine. La pasta viene scolata al dente e mantecata con i formaggi, le zucchine e l’acqua di cottura, fino a creare una crema avvolgente e intensa. Alla fine bisogna aggiungere il pepe macinato. Il risultato è un piatto che, seppur apparentemente semplice, è un vero capolavoro della cucina italiana.