Eventi esclusivi, ospiti internazionali e tre giorni di celebrazioni tra i luoghi simbolo di Palermo per le nozze d’argento di James Murdoch

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Tre giorni di eventi, ospiti internazionali e location storiche nel cuore di Palermo segnano la presenza di James Murdoch, figlio del magnate dei media Rupert Murdoch. L’occasione è il venticinquesimo anniversario di matrimonio con Kathryn Hufschmid, celebrato attraverso appuntamenti privati tra arte, architettura e luoghi simbolo della città.

Dove si svolgeranno i festeggiamenti del matrimonio di Murdoch jr

Il programma dei festeggiamenti delle nozze d’argento, gestito in forma riservata, è curato dalla società di event planning Lanza & Baucina, fondata dal principe Antonio Licata di Baucina insieme ai conti Riccardo e Aleramo Lanza. Le celebrazioni hanno preso il via giovedì 19 giugno e continueranno fino a sabato 21.

Il primo giorno di permanenza in città è stato dedicato a una visita riservata al Palazzo Reale, dove gli sposi hanno fatto tappa nella Cappella Palatina. La cena prevista nei giardini del palazzo è stata spostata all’interno della loggia superiore a causa delle condizioni meteo; l’area è stata allestita con arredi in stile contemporaneo, tra tavolini in vimini e tonalità tenui.

Il programma include un aperitivo al mercato del Capo, a contatto con la parte più popolare della città. A seguire, due diversi ricevimenti: uno venerdì 20 a Palazzo Gangi, noto per le sue sale decorate, e l’altro sabato 21 a Palazzo Mazzarino, in concomitanza con la cerimonia ufficiale che si terrà allo Spasimo, riaperto appositamente per l’occasione.

Durante i giorni dell’evento, sono in vigore modifiche alla viabilità nel centro storico. Il Comune ha predisposto chiusure temporanee e divieti di sosta in numerose aree, tra cui via dello Spasimo, piazza Giovanni Borgese, via Giuseppe Patania, via Trabia e altre strade adiacenti alle sedi dei festeggiamenti. I provvedimenti variano a seconda delle giornate e delle fasce orarie coinvolte.

Perché James Murdoch ha scelto Palermo per celebrare le nozze d’argento

James Murdoch, ex CEO della 21st Century Fox, è oggi alla guida della società d’investimenti Lupa Systems, attiva nei settori della tecnologia e della sostenibilità. Sua moglie Kathryn è presidente della Quadrivium Foundation, con focus su ambiente, informazione libera e giustizia sociale.

La scelta di Palermo per festeggiare i venticinque anni di matrimonio tra James Murdoch e Kathryn Hufschmid, è legata al desiderio della coppia di unire storia, identità mediterranea e paesaggi urbani di rilievo. La città ha inoltre ospitato, poche settimane prima, un altro evento nuziale internazionale: il matrimonio tra la principessa Charlotte de Nassau e l’imprenditore Mansour Shakarchi, anch’esso allo Spasimo.

La coppia e gli ospiti, circa cinquanta, soggiornano a Villa Igiea, riservata per l’intera durata delle celebrazioni. Tra gli invitati figurano ospiti internazionali provenienti da più Paesi; alcuni di loro raggiungeranno successivamente Venezia, dove si terrà un altro evento seguito dalla stessa agenzia: le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez.

Nel portfolio della società Lanza & Baucina compaiono numerosi eventi di alto profilo. Oltre alle nozze Clooney e al matrimonio Bezos, figurano cerimonie reali e celebrazioni private organizzate in contesti storici tra Italia e Regno Unito. Secondo fonti del settore wedding internazionale, l’evento palermitano per le nozze d’argento di James e Kathryn Murdoch rientrerebbe tra i primi 100 matrimoni privati più esclusivi organizzati nel 2025, sebbene l’accesso alla lista completa non sia pubblico. La selezione considera location, ospiti, visibilità e livello di personalizzazione.