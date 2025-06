È stata pubblicata da Quacquarelli Symonds (QS) la classifica 2026 che valuta le migliori università al mondo: c'è anche un italiana nella Top 100

È stata pubblicata la nuova edizione del QS World University Rankings 2026, una delle classifiche globali più autorevoli e consultate al mondo nel settore dell’istruzione superiore. Redatta dagli analisti di Quacquarelli Symonds (QS), la graduatoria valuta oltre 1.500 università a livello internazionale attraverso una serie di indicatori tra cui reputazione accademica, occupazione dei laureati, qualità della ricerca e livello di internazionalizzazione. L’edizione di quest’anno si distingue per una novità per il nostro paese: per la prima volta, un’università italiana entra nella top 100 mondiale. Si tratta del Politecnico di Milano, che conquista il 98° posto, segnando un balzo di ben 13 posizioni rispetto allo scorso anno.

La prima università italiana nella top 100 QS World University Rankings 2026

A guidare l’avanzata italiana nella classifica delle migliori università è dunque il Politecnico di Milano, premiato per la reputazione accademica e per quella presso i datori di lavoro, due indicatori fondamentali per il ranking QS. Questo è senza dubbio il miglior risultato di sempre per un’università d’Italia nel QS World University Rankings. Il Politecnico già l’anno scorso quando occupava la 111esima posizione era entrato così a far parte a far parte della “top 8 per cento” a livello mondiale.

Bisogna ricordare, inoltre, che il Politecnico con il master in Business Administration è stato più volte inserito nella classifica dei 10 migliori Mba online di tutto il mondo redatta dal Financial Times. Il successo del PoliMi appare ancora più significativo se si considera il contesto finanziario in cui operano le università italiane. Il confronto con gli atenei stranieri è doveroso: il MIT di Boston, che si conferma primo al mondo da anni, riceve ogni anno 1,6 miliardi di dollari in fondi pubblici.

La posizione delle altre italiane in classifica QS World University Rankings

Oltre al Politecnico, solo altre due università italiane riescono a entrare nella top 200. La prima è La Sapienza di Roma, che migliora il suo posizionamento salendo dal 132° al 128° posto. La Sapienza conferma inoltre la sua leadership mondiale per gli studi classici, ambito in cui è saldamente prima da anni. Anche nella classifica CWUR, l’Ateneo romano è risultato tra i primi a livello nazionale. Altro ateneo entrato nella top 200 anche quest’anno è l’Università di Bologna, che però rispetto all’anno scorso scende dal 133° al 138° posto.

Scala la classifica guadagnando tre posizioni anche l’Università di Padova che passa dalla 236° posizione alla 233. A seguire si posizionano come italiane il Politecnico di Torino (242°) e l’Università degli Studi di Milano (276°). Sesta posizione tra le italiane per l’Università di Pisa (343°) seguita qualche posizione sotto dall’Università di Roma Tor Vergata (355°). Ultime due posizioni nella top 10 delle italiane per l’Università di Napoli Federico II e l’Università di Firenze. Una menzione particolare merita l’Università Vita-Salute San Raffaele: nella classifica generale è 461esima, ma compie un balzo in avanti significativo nell’indicatore per quanto riguarda l’impatto della ricerca.

Ecco, la classifica italiana completa: