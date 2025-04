Selvaggia Lucarelli ha annunciato, durante lo show di Alessandro Cattelan Hot Ones, di aver chiesto a Lorenzo Biagiarelli di convogliare a nozze

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano. Ad annunciarlo è stata la stessa scrittrice e opinionista italiana, che ha anche fornito alcuni indizi sulla location scelta per le nozze.

Selvaggia Lucarelli ha iniziato la sua carriera come attrice teatrale alla fine degli anni ’90, collaborando con artisti come Max Giusti e Antonio Giuliani. Nel 2002 ha guadagnato popolarità grazie al suo blog “Stanza Selvaggia”, che le ha aperto le porte del giornalismo e della televisione. Negli anni ha scritto per testate come “Il Fatto Quotidiano” e “Domani” e ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui “Ballando con le stelle” nel ruolo di giudice.

Selvaggia Lucarelli è famosa, inoltre, non solo come opinionista e presentatrice televisiva ma anche come autrice di libri e conduttrice radiofonica. Per quanto riguarda la sua vita privata nel 2004 ha sposato Laerte Pappalardo, figlio di Adriano, e nel 2007 la loro storia finisce dopo la nascita del figlio León. Quasi 10 anni fa, la Lucarelli si è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli che negli anni è diventato un suo partner non solo nella vita ma anche nei viaggi e in progetti lavorativi. Ora sembra che la coppia convoglierà a nozze.

La location del matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Recentemente, Selvaggia Lucarelli ha partecipato a Hot Ones, lo show di Alessandro Cattelan e in questa circostanza ha annunciato un cambiamento importante della sua vita: le nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Lorenzo Biagiarelli è uno chef, food blogger e scrittore.

La giornalista durante lo show ha rivelato che le nozze potrebbero tenersi in Puglia, regione dove la coppia ha acquistato una casa lo scorso anno. Non si sa molto sulla loro proprietà se non che questa si trova in Salento, una zona molto amata dalla coppia. Situata in una piazzetta di fronte a una chiesa, la casa acquistata offrirebbe uno scenario ideale per una celebrazione intima e caratteristica.

Secondo le dichiarazioni della Lucarelli, il matrimonio potrebbe svolgersi nella primavera del prossimo anno, anche se la data ufficiale non è stata ancora confermata. Selvaggia ha poi scherzato sulla tipologia di festa e sugli invitati: “Potremmo fare una festa incredibile a tema… la pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, i Negramaro. Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una grande festa. Altro che i compleanni di Madonna in Puglia.” L’idea di trasformare l’evento in una grande festa con l’intero paese, superando le celebrazioni organizzate da celebrità internazionali come Madonna, era ovviamente uno scherzo.

I retroscena sulla storia d’amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Come già accennato la relazione tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli è iniziata circa dieci anni fa. Poco dopo essersi conosciuti, Selvaggia ha proposto a Lorenzo di sposarsi e avere un figlio, spinta dal desiderio di costruire rapidamente una famiglia. Lorenzo, però, all’epoca aveva declinato l’offerta, ritenendo che fosse prematuro. Da quel momento, Selvaggia aveva deciso di non riproporre più l’argomento, e si aspettava che sarebbe stato lui a fare il passo successivo.

Ora dopo nove anni di relazione e al compimento dei suoi 50 anni, Selvaggia Lucarelli ha deciso di riprovarci e di affrontare nuovamente la questione. La giudice di Ballando con le stelle ha sottolineato l’importanza di organizzare alcune questioni burocratiche legate al loro futuro insieme. Durante un volo, ha fatto notare a Lorenzo che, in caso di sua scomparsa, tutti i suoi beni sarebbero andati al figlio Leon, con il quale ha un rapporto scherzosamente descritto come “distante”. Questa volta, Lorenzo sembra aver accettato la proposta, segnando così un nuovo capitolo nella loro storia.