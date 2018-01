Le 5 migliori enoteche di Bologna

Tamburini wine bar

Il wine bar dell’Antica Salumeria Tamburini è una delle enoteche storiche di Bologna, situata a pochi passi da Piazza Maggiore, in via delle Caprarie 1. Il menu propone taglieri di salumi affettati al momento, formaggi, insalate e piatti freddi, oltre a una vasta scelta di dolci. La carta dei vini è particolarmente interessante, con più di 200 etichette tra vini e champagne e un’ampia selezione di birre artigianali, sia italiane che estere. Tamburini wine bar offre anche grappe, liquori, rum e whiskey delle migliori marche. Molto simpatici i tavolini ricavati da botti di legno.

Giro di Vite

Chi non ama il caos del centro città ma ha voglia di godersi un buon bicchiere di vino o una birra artigianale, deve recarsi all’Enoteca Giro di Vite, in via delle Fonti 45/b. Qui troverà un’atmosfera intima e accogliente e potrà gustare degli ottimi salumi e formaggi dop e presidi Slow Food o dei piatti preparati con ingredienti di altissima qualità. Per chi vuole fare un viaggio nelle proposte di Giro di Vite, c’è il menu degustazione, con un percorso gastronomico tra le diverse portate. La carta dei vini copre tutte le regioni d’Italia con qualche proposta anche estera.

Alto Tasso

Molto diversa l’atmosfera che si respira all’enoteca Alto Tasso, situata in piazza San Francesco 6/d, nei pressi del Pratello. Qui si viene accolti in un ambiente molto più informale e alla mano. Perfetto per i giovani, sia per il giusto rapporto tra qualità e prezzo che per le numerose iniziative legate alla musica e all’arte, con concerti, mostre ed esposizioni. All’Alto Tasso c’è una vasta scelta anche di birre artigianali e alla spina e di vini sfusi, con particolare attenzione a vini biologici e biodinamici.

Enoteca Italiana

Sempre in pieno centro di Bologna, troviamo l’Enoteca Italiana, il posto ideale per un aperitivo o un pranzo a base di salumi e formaggi di prima scelta. La scelta dei vini è tra le più ricche della zona, con oltre 2000 etichette, così come quella di liquori italiani e internazionali. Enoteca Italiana da circa trent’anni accoglie turisti e visitatori abituali proponendo sempre il massimo della qualità, anche da portare a casa, grazie al fornitissimo shop. Non solo vini e liquori ma anche cioccolato, biscotti tipici, torroni, sughi pronti, salse per accompagnare i formaggi, per un percorso enogastronomico completo. Enoteca Italiana è in via Marsala 2/b.

Cantina Bentivoglio

Se, oltre al vino, avete anche la passione per il jazz, il posto da visitare assolutamente è Cantina Bentivoglio, da circa 30 anni punto di riferimento al centro di Bologna. L’enoteca è solo una parte del locale, che è un ristorante a tutti gli effetti, con proposte di piatti della tradizione emiliana e una carta dei vini molto ricca. Scendendo in un’apposita sala, si può mangiare accompagnati da musica jazz, pagando un piccolo sovrapprezzo. Possibilità anche di fermarsi solo per il dopocena, per mangiare un dolce o bere un bicchiere di vino, tra le oltre 400 etichette disponibili. Ampia selezione anche di rum e whiskey. Cantina Bentivoglio è in via Mascarella 4/b.