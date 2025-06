La stagione estiva deve ancora ufficialmente iniziare ma la Sardegna è già diventata meta di vip e magnati che arrivano con yacht e jet privati

La Sardegna conferma anche per l’estate 2025 la sua fama di meta prediletta da celebrità, magnati, politici e super ricchi di tutto il mondo. Spiagge da sogno, acque trasparenti e porti attrezzati per accogliere yacht da capogiro sono tra le sue caratteristiche principali da anni. A tutto questo si aggiungono resort da sogno, beach club esclusivi e ottimo cibo, ingredienti che rendono l’isola una destinazione molto ambita. Così, con le prime giornate di caldo e sole di questa stagione 2025 sono arrivati anche i primi personaggi noti a frequentare le cose sarde.

Jet e mega yacht avvistati recentemente in Sardegna

Siamo a inizio giugno e la Sardegna è già meta di alcune delle imbarcazioni più sfarzose del pianeta. Due maxi-yacht hanno già fatto il loro ingresso trionfale nel Golfo di Olbia. Il primo è lo Blue, mastodontico yacht lungo 160 metri, valutato intorno ai 600 milioni di dollari, proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti. A seguire, è arrivato anche il superyacht Mar, lungo circa 107 metri, dal valore stimato di 200 milioni di dollari, appartenente allo sceicco Suroor bin Mohammed Al Nahyan. Non poteva mancare un’icona sportiva: Michael Jordan è arrivato in Gallura su un jet privato dal valore di circa 70 milioni di euro, atterrando all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Già lo scorso anno, i riflettori erano puntati sull’isola grazie alla presenza di nomi come Jeff Bezos, Bill Gates e Bernard Arnault con le loro imbarcazioni da sogno. Bezos è stato visto sul “Koru”, mega yacht a vela con un nome che è un termine maori che significa “nuovi inizi”. Anche Bill Gates aveva scelto la Sardegna e la sua imbarcazione, “Wayfinder”, valutata intorno ai 25 milioni di dollari è stata vista ormeggiata al Golfo Aranci. Arnault ha solcato le acque sarde a bordo di “Symphony”, dopo che l’anno precedente un divieto gli aveva impedito l’ingresso nel porto di Napoli a causa delle dimensioni della sua imbarcazione.

Quali sono i vip già in vacanza in Sardegna

Sono già stati avvistati anche diversi personaggi famosi italiani. Stefano De Martino, il celebre conduttore e ballerino, è stato immortalato su uno yacht di proprietà di una giovane donna, dall’identità non confermata. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe Caroline Tronelli, ma non è chiaro se sia la nuova compagna di De Martino. Michelle Hunziker è sbarcata a Baja Sardinia, perla della Costa Smeralda, per inaugurare una vacanza che si preannuncia rilassata e immersa nel lusso. La presentatrice, infatti, avrebbe scelto di soggiornare presso il 7 Pines resort Sardinia. Michelle Hunziker ha anche condiviso una sua foto nelle storie Instagram accompagnata dal commento “Spettacolo…”.

In più, a dar slancio all’opportunità mediatica della Sardegna, è stato il rally Italia Sardegna, una delle tappe più spettacolari del FIA World Rally, ovvero il Campionato del mondo del Rally. Olbia e il nord Sardegna hanno ospitato l’evento dal 5 all’8 giugno 2025. Quest’anno la madrina dell’evento è stato la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Ad animare le serate, invece, un ricco programma musicale che ha visto anche un’esibizione del gruppo The Kolors.

La stagione estiva, però, deve ancora ufficialmente iniziare ma le aspettative sono già alte. Quest’anno, infatti, ci sono diverse novità anche dal punto di vista dell’intrattenimento e della ristorazione. Lo storico locale di Briatore, il Billionaire di Porto Cervo è stato venduto alla società di Leonardo Del Vecchio. Il locale è stato riconvertito in un nuovo Twiga, all’interno del quale sorgeranno i ristoranti Casa Fiori Chiari e Vesta.