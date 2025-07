Il 2 agosto 2027 avverrà un'eclissi totale e il sole scomparirà per quasi sei minuti, ecco dove si vedrà meglio e come prepararsi all’evento

Quando si parla di eclissi solare si fa riferimento a uno degli eventi astronomici più spettacolari e suggestivi che l’uomo possa osservare. Questa si verifica quando la Luna si interpone perfettamente tra la Terra e il Sole, oscurandolo parzialmente o totalmente per qualche istante. Nella storia dell’umanità le eclissi hanno sempre suscitato meraviglia e curiosità. La maggior parte delle eclissi totali dura al massimo tre minuti, ma tra due anni è previsto un evento senza precedenti per la sua durata: un’eclissi solare di ben sei minuti.

L’eclissi che oscurerà per sei minuti il cielo tra Mediterraneo e Medio Oriente

Dopo l’ultima eclissi avvenuta a fine marzo 2025, sembra che per un po’ non ci saranno altri fenomeni speciali. Esperti e appassionati, però, già guardano al 2027. Il 2 agosto 2027 il cielo ci regalerà uno spettacolo raro e maestoso: un’eclissi totale di Sole che durerà ben 6 minuti e 23 secondi, più del doppio rispetto alla media. Si tratta di un fenomeno astronomico che si verificherà grazie alla concomitanza di tre importanti elementi. La Terra sarà all’afelio, ossia nel punto più lontano dal Sole, mentre la Luna si troverà al perigeo, molto vicina al nostro pianeta. Inoltre, l’ombra della Luna seguirà una linea quasi equatoriale, rallentando il suo movimento e prolungando così la fase di oscurità totale.

L’eclissi inizierà al largo dell’Oceano Atlantico e, attraversando lo Stretto di Gibilterra, si sposterà su Spagna meridionale, Marocco e Nord Africa per poi proseguire fino al Mar Rosso e all’Oceano Indiano. Tra le località più fortunate ci sarà Luxor, in Egitto, dove il buio durerà più di sei minuti. In Spagna, Cadice e Malaga saranno avvolte nell’oscurità per oltre quattro minuti, mentre in Libia sopra Bengasi si arriverà a cinque minuti di notte improvvisa. L’Italia sarà toccata solo marginalmente dall’eclissi. Nel nostro Paese il fenomeno sarà visibile come eclissi parziale, soprattutto nelle regioni più meridionali e a Lampedusa. Resta comunque un’occasione imperdibile per osservare un evento astronomico simile che non si ripeterà con una durata così lunga prima del 2114.

Come prepararsi per ammirare l’eclissi totale del 2027

Chi desidera vivere in prima persona questo evento irripetibile dovrà organizzarsi con largo anticipo. Le località migliori, dove l’eclissi sarà totale, come Luxor o Gedda, saranno molto ambite. Gli esperti consigliano di prenotare voli e hotel per tempo e poi assicurarsi i migliori punti di osservazione. Fondamentale sarà proteggere gli occhi: per ammirare il fenomeno in totale sicurezza è necessario utilizzare occhiali dotati di filtri certificati ISO 12312-2, in grado di schermare completamente i raggi solari dannosi.

Anche durante la fase di oscuramento totale, gli astronomi consigliano di prestare sempre attenzione e indossare le lenti protettive finché la Luna non copre integralmente il Sole. Poiché l’eclissi avverrà in pieno agosto, sarà importante portare con sé acqua, crema solare e un cappello per ripararsi dalle alte temperature che si registrano in quei paesi durante l’estate. In attesa dell’eclissi del 2027, l’Italia potrà comunque godere di un’altra eclissi totale il 12 agosto 2026, visibile in forma parziale con oscuramento fino al 90% in regioni come Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Al Centro Italia l’effetto sarà meno intenso ma ugualmente affascinante, con il disco solare parzialmente coperto.