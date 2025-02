La Guida Michelin ha stilato la classifica degli hotel più prenotati al mondo: nelle prime dieci posizioni troviamo anche due alberghi italiani

Ci sono due alberghi italiani nella classifica degli hotel più prenotati al mondo stilata da parte della Guida Michelin: uno si trova a Roma e l’altro a Venezia.

Gli hotel più prenotati al mondo: due si trovano in Italia

Degli hotel italiani presenti nella graduatoria della Guida Michelin, quello più alto in classifica è il The Hoxton di Roma che occupa la posizione numero sei. Del The Hoxton la Guida ha scritto che è un albergo chiave in una posizione di Roma abbastanza centrale da fornire accesso a tutte le attrazioni della Capitale, ma periferico il giusto da sembrare un’autentica fetta di vita romana contemporanea. Le camere sono decorate in uno stile fresco e al tempo stesso familiare che rende omaggio al modernismo italiana della metà del secolo scorso.

Situato in Largo Benedetto Marcello, il The Hoxton si trova in una posizione strategica che permette ai suoi ospiti di raggiungere in breve tempo luoghi come Villa Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e la Galleria d’Arte Moderna. Ottimi anche i collegamenti con gli aeroporti di Ciampino e Leonardo Da Vinci, quest’ultimo eletto il migliore d’Europa, e con la Stazione Termini.

Settima posizione, invece per Il Palazzo Experimental: la Guida Michelin ha ricordato che quando è stato aperto per la prima volta, questo hotel ha portato una ventata di freschezza e un tocco di giovinezza in tutta la scena alberghiera veneziana.

Il Palazzo Experimental offre 32 camere e suite dal design elegante e un ampio giardino sul retro che si affaccia su un tranquillo canale. La facciata ha tre entrata sul Canale della Giudecca a Venezia: una che conduce al ristorante Adriatica, una alla hall della reception e una al bar Experimental Cocktail Club, il terzo del gruppo dopo Londra e Parigi.

Top-Booked Hotels in the World in 2024: la classifica della Guida Michelin

A guidare la classifica Top-Booked Hotels in the World in 2024 della Guida Michelin è l’11 Howard di New York, città inserita all’interno della classifica delle migliori mete urbane al mondo. Seconda posizione per The Mayfair Townhouse London di Londra che precede l’Hotel Pulitzer Paris di Parigi, sul gradino più basso del podio.

Gli Stati Uniti sono la Nazione più presente nella top ten con ben quattro alberghi: al quarto posto troviamo l’Esme Miami Beach di Miami che precede l’Hotel Pulitzer Barcelona di Barcellona. I due alberghi italiani, come detto, si trovano in sesta e settima posizione: il The Hoxton di Roma e Il Palazzo Experimental di Venezia.

A completare la graduatoria stilata da parte della Guida Michelin troviamo: all’ottavo posto il The Line DC di Washington D.C., al nono il Cerulean Tower Tokyu Hotel e al decimo il The Hotel June di Los Angeles.