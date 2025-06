Due degli hotel più belli al mondo si trovano in Italia: l'elenco degli alberghi di lusso premiati in occasione dell'edizione 2025 del Prix Versailles

L’edizione 2025 del Prix Versailles ha premiato i 16 hotel più belli al mondo, per la loro originalità e la capacità di unire presente e passato: tra questi ce ne sono anche 2 italiani, entrambi a Roma.

Gli hotel più belli al mondo: due sono italiani

Uno degli hotel italiani insignito con il Prix Versailles del 2025 è l’Hotel Talìa, situato in via del Nazareno, nel Centro Storico di Roma. Costruito nei primi anni del XVI, l’edificio fu la residenza di Angelo Colocci, umanista e segretario di Papa Leone X.

In seguito Palazzo Talìa venne prima acquistato dal Cardinale Michelangelo Tonti e successivamente venne conosciuto ai più con il nome di Collegio Nazareno. L’hotel ha aperto i battenti nel maggio del 2024, dopo il meticoloso lavoro di restauro a cura dello studio Luca Guadagnino che è riuscito a riportare in vita l’antico splendore dell’edificio, infondendo al tempo stesso uno stile perfettamente contemporaneo ma sobrio.

Gli arredi delle camere e delle suite, si legge sul sito ufficiale dell’albergo, “sono stati disegnati su misura per Palazzo Talìa e dialogano con la grande tradizione italiana del design d’autore. Il decor nasce dall’unione tra gli antichi marmi e statue del Collegio con le più moderne finiture, materiali di pregio e la migliore artigianalità italiana”.

L’altro hotel italiano premiato con il Prix Versailles 2025 è il Romeo Roma, situato in via di Ripetta, nel cuore della Capitale, città che vanta molti dei musei e monumenti più visitati d’Italia. Il Romeo Roma è un hotel 5 stelle lusso che riesce a combinare la storicità di un palazzo del XIV Secolo con l’innovazione architettonica di Zaha Hadid.

Il Romeo è un vero e proprio trionfo di arte, architettura, benessere e design, insieme all’alta cucina a cura del rinomato chef Alain Ducasse. Grazie al ritrovamento di reperti archeologici di epoca romana, inoltre, il Romeo Roma è stato riconosciuto come sito archeologico.

Insieme ai due hotel romani, tra le strutture d’eccellenza premiate per il 2025, in rappresentanza dell’Europa troviamo: i francesi Hotel du Couvent di Nizza e Hotel Hana di Parigi, il tedesco Rosewood Munich di Monaco di Baviera e il britannico Mandarin Oriental Mayfair di Londra.

L’elenco dei migliori hotel al mondo comprende anche: il Jumeirah Marsa Al Arab di Dubai, il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino, l’Al Moudira di Luxor, il Ran Baas The Palace di Patiala, l’MGallery Sosei Sapporo di Sapporo, il Todos Santos Boutique Hotel di Todos Santos, lo Shabara di Sheybarah Island, il Raffles Sentosa Singapore di Singaore, il The Manner di New York e il Namia River Retreat di Hoi An.

Prix Versailles 2025, tutti gli hotel premiati