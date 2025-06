Perché tutti vogliono andare a Maratea, perla della Basilicata tra le località d'Italia più cercate online: alla scoperta di questo luogo incantevole

Tutti vogliono andare a Maratea: la perla della Lucania è stata eletta la località italiana più cliccata online tra quelle con meno di 50.000 abitanti dal portale Holidu, superando altre mete turistiche gettonatissime come San Vito Lo Capo e Positano, rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica.

Perché tutti vogliono andare a Maratea

Di motivi per visitare Maratea, conosciuta in passato come la “Dea del Mare“, ce ne sono tantissimi, a cominciare dalla sua fama di rifugio e “buen retiro”, grazie alla sua straordinaria posizione tra la montagna e il mare.

Inserita tra i borghi più belli d’Italia, Maratea è riuscita a conquistare il titolo onorifico di città, conservando però tutto il fascino di luoghi che il passare del tempo non ha scalfito.

Sono diversi i vip che ogni anno la scelgono come meta per le proprie vacanze: tra questi, riferisce ‘Repubblica’, c’è anche Cesare Cremonini che appena può, tra un tour e un altro, torna nel luogo dove il padre aveva acquistato una casa e durante uno dei suoi soggiorni, nel 1995, scrisse la canzone “Vorrei” dedicata alla quiete del suo paesaggio.

Situata in provincia di Potenza, Maratea è l’unico centro della Basilicata ad affacciarsi sul Mar Tirreno: il suo territorio si estende per poco meno di 68 chilometri quadrati, con una costa di 32 chilometri caratterizzata da insenature, scoglie, grotte, secche e spiagge per lo più ciottolose.

Il record di Maratea e la Statua del Redentore

Come detto, stando a una ricerca condotta dal portale Holidu, Maratea è la località italiana più cercata online tra quelle con meno di 50.000 abitanti: la classifica non tiene conto solo del volume di ricerca medio mensile, ma anche del numero di abitanti.

Il record di Maratea è di oltre 111.000 ricerche medie mensili, dato che le vale il primo posto della classifica davanti a San Vito Lo Capo, seconda con 92.000 ricerche mensili online, e Positano, terza a quota 91.500. Al quarto posto della speciale graduatoria troviamo Portofino, seguita da Amalfi, mentre più indietro c’è Scilla.

Tra i monumenti più importanti di Maratea c’è certamente la Statua del Redentore: con i suoi 22 metri di altezza è una delle statue più alte d’Italia e la sessantesima al mondo. Raffigura il Cristo Redentore dopo la Resurrezione e grazie a un particolare effetto ottico, osservandola da lontano sembra guardi il mare, quando invece ha lo guardo rivolto verso i monti della Lucania.

Lungo la costa di Maratea si affaccia la piccola isola di Santo Janni che è poco più grande di uno scoglio e dista circa 500 metri dalla costa. Questo isolotto deve il suo nome a un’antica cappella dedicata a San Giovanni, da cui deriva il nome corrotto dal dialetto del luogo. La piccola isola ospita, nei suoi fondali, un’area archeologica sottomarina considerata come una delle più importanti di tutto il Mar Mediterraneo.

Un’altra particolarità della piccola isola di Santo Janni è l’endemismo zoologico, con la presenza del cosiddetto Drago di Santo Janni: si tratta di una lucertola bruno-azzurra che è sottoposta a specifiche tutele e vive negli anfratti rocciosi dell’isolotto.