A Forte dei Marmi una gelateria ha chiesto 50 centesimi per l'assaggio dei gusti di gelato: una decisione che ha scatenato polemiche e riflessioni

In una gelateria di Forte dei Marmi è comparso un cartello che imponeva un costo di 50 centesimi per l’assaggio di un gelato: l’iniziativa, soppressa dopo una recensione negativa arrivata su Google, ha dato vita a una polemica, sollevando diversi interrogativi legati alla pratica diffusa della prova del gusto prima della scelta finale.

I titolari della gelateria di Forte dei Marmi hanno difeso la loro scelta, spiegando come fosse una misura per arginare l’abitudine, ormai sempre più diffusa, di alcuni clienti di chiedere numerosi assaggi prima di procedere all’acquisto del gelato da gustare.

L’iniziativa è stata presa per disincentivare chi pretende di provare mille tipologie diverse di prodotto: i titolari hanno spiegato che il problema è legato in modo particolare a turisti stranieri, i quali, anche con tono esigente, chiedevano di assaggiare perfino i gusti “classici” noti praticamente a chiunque.

Dalla gelateria hanno fatto sapere che la questione non riguarda tanto i clienti indecisi, che possono sempre esserci, bensì l’abuso di una pratica diventata ormai quasi una forma di rivendicazione che sfocia spesso in toni poco educati. La volontà non era quella di penalizzare chi non conosce un ingrediente ed è curioso di scoprire qualcosa di nuovo.

Far assaggiare il prodotto, oltre ad avere un costo che può diventare sempre più importante se moltiplicato per tanti clienti, rappresenta anche un problema di tipo logistico, rallentando il servizio nelle ore di punta. La scelta di apporre il cartello che chiedeva 50 centesimi per l’assaggio, dunque, era stata prese anche per salvaguardare la clientela.

Dopo una recensione negativa su Google, e le tante polemiche sorte sui social, i titolari della gelateria di Forte dei Marmi hanno fatto un passo indietro: il cartello è stato rimosso e ai clienti meno educati nelle richieste viene concesso un solo assaggio. Come riferito da ‘Reporter Gourmet’, i titolari hanno ricordato di aver sempre adottato una politica di prezzi “pop” soprattutto per il contesto della Versilia, con un gelato da due gusti al prezzo di 2,50 euro. Per questo motivo le polemiche sono sembrate piuttosto esagerate.

Le posizioni dei gelatieri e i precedenti

Sono diversi i gelatieri che si sono espressi sulla vicenda di Forte dei Marmi e come succede in questi casi, c’è chi ha appoggiato i colleghi e chi, invece, ribadisce l’importanza di far provare i prodotti. Quelli che appoggiano la seconda linea di pensiero sono dell’avviso che è fondamentale concedere un assaggio gratuito soprattutto di fronte a nuovi gusti di gelato.

Dall’altra parte, però, diversi gelatieri hanno compreso le difficoltà che hanno portato i loro colleghi a chiedere un costo per l’assaggio. Il tutto, comunque, va pesato a seconda dei vari contesti in cui si inseriscono le gelaterie.

Quanto successo a Forte dei Marmi ha riportato alla luce alcuni precedenti legati a negozi di calzature e abbigliamento: uno risale al 2023, ironia della sorte, proprio nella località della Versilia, quando in un negozio venne affisso un cartello che avvisava la clientela di dover pagare 20 euro per provare un paio di scarpe.

Il cartello, in quel caso, serviva come deterrente nei confronti di chi ha l’abitudine di entrare in un negozio, provare un paio di scarpe e poi uscire per acquistarle online, magari a prezzi più convenienti. Un episodio simile successe qualche anno prima a Mirandola, quando il titolare di un negozio di articoli sportivi chiese 10 euro a un cliente che aveva provato diverse paia di scarpe senza acquistarne nemmeno una.