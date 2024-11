Al Teatro Pavarotti di Modena è stata presentata la 70° edizione della Guida Michelin Italia che svela quali sono tutti i ristoranti stellati 2025

La Guida Michelin è considerata una vera e propria istituzione per gli amanti della cucina di qualità e per i professionisti del settore. Creata nel 1900 dalla casa francese produttrice di pneumatici Michelin, la guida è nata come strumento per i viaggiatori che qui leggevano informazioni su ristoranti e hotel lungo le strade d’Europa. Nel tempo, la Guida si è evoluta ed è diventata una delle principali fonti di riferimento per la ristorazione. Ora il riconoscimento delle stelle Michelin è uno dei più ambiti traguardi per uno chef ed è simbolo di eccellenza e prestigio a livello internazionale. Negli anni oltre alle celebri stelle (una, due o tre), la guida ha introdotto anche altri riconoscimenti speciali come la Stella Verde, assegnata ai ristoranti che si distinguono per il loro impegno verso la sostenibilità ambientale.

Guida Michelin Italia 2025

La Guida Michelin Italia 2025 è stata presentata in grande stile al Teatro Pavarotti di Modena, una location iconica per un evento che celebra i talenti della ristorazione italiana. L’edizione 2025 segna la 70° edizione della Guida e ha quindi visto importanti novità. I nomi dei 16 locali che hanno ricevuto il riconoscimento Bib Gourmand erano già stati svelati qualche giorno fa mentre non era stata resa nota la lista di ristoranti che hanno ricevuto una o più stelle.

L’anno scorso, l’edizione 2024 ha visto in Italia premiati un totale di 395 ristoranti stellati. In particolare: 13 ristoranti con 3 stelle Michelin, 40 ristoranti premiati con 2 stelle Michelin e 342 ristoranti con 1 stella Michelin.

I premiati della Guida Michelin 2025

Gli ispettori della guida Michelin valutano ogni ristorante seguendo 5 criteri principali: la regolarità dell’esperienza, la qualità del prodotto, la tecnica di preparazione, l’armonia dei sapori e la personalità dello chef. La lista dei 13 ristoranti premiati l’anno scorso con Tre Stelle è stata confermata ma a quelle insegne si è aggiunto il 14° ristorante tre stelle Michelin: Casa Perbellini 12 Apostoli (Verona). Mentre le due Stelle sono passate da 342 a 393. In occasione della presentazione della Guida 2025 oltre alle Stelle sono stati assegnati diversi premi speciali. Tra i riconoscimenti più attesi vi sono le Stelle Verdi e il Premio Passion Dessert.

I 33 nuovi mono stellati nella Guida Michelin 2025:

Ristorante Cetaria, Salvatore Avallone, Baronissi (SA) Volta del Fuenti, Michele De Blasio, Vietri sul Mare (SA) Ancora Marco Garattoni Cesenatico Equilibrio Jacopo Chieppa Dolcedo (IM) Cannavacciuolo Le Cattedrali Gianluca Renzi Asti Dissapore, Andrea Catalano Carovigno Serrae Villa Fiesole Antonello Sardi Fiesole Contrada Davide Canella Castelnuovo Berardenga Saporium Ariel Hagen Chiusdino Alto Mattia Trabetti Fiorano Modenese O Me il Mare, Luigi Tramontano, Gragnano (NA) Don Alfonso, Ernesto Iaccarino, Sant’Agata sui Due Golfi (NA) Il Circolino, Lorenzo Sacchi, Monza Olmo, Riccardo Merli, Cornaredo (MI) Cucina Cereda, Giuseppe Cereda, Ponte San Pietro Moebius Enrico Croatti Acqua, Alessandro Menoncin, Olgiate Olona (VA) Syne by Di Pinto, Roberto Di Pinto, Milano Cannavacciuolo by the Lake, Pettenasco Locanda de Bancheri, Giacomo Devoto, Fosdinovo (MS) Grual, Matteo Maenza, Pinzolo Abbruzzino Oltre, Luca Abruzzino, Lamezia Terme Marotta, Domenico Marotta, Squille (CE) Ristorante del Lago Bagno di Romagna Iris Giacomo Sacchetto Verona Locanda Mammì, Stefania Di Pasquo, Isernia Palais Royal, Venezia Casa Leali Puegnago sul Garda (BS) Achilli al Parlamento, Pierluigi Gallo, Roma Vineria Modì, Dalila Grillo Taormina (ME) Tancredi, Vincenzo Manicone, Sirmione (BS) Al Gatto Verde, Jessica Rosval, Modena Grown Restaurant Albiat

I Premi speciali:

Sommelier dell’anno: Oscar Mazzoleni al Carroponte di Bergamo.

Premio alla Sala dell’Anno: Vanessa Melis Pascucci al Porticciolo di Fiumicino (RM).

Giovane chef dell’anno: Matteo Vergine di Grown Restaurant ad Albiate (MB). Già stella verde.

Mentor Chef Award: Antonino Cannavacciuolo

Premio Passion Dessert della Guida Michelin 2025



Ristorante Riva, Antonio Lerro, Numana (AN) All’Enoteca Davide Palluda Canale Il Visibilio Daniele Canella, Castelnuovo Berardenga (SI) Re Santi e Leoni, Luigi Salomone, Nola Inkiostro, Salvatore Morello, Parma Agli Amici Dopolavoro, Venezia Coltivare, La Morra (CN)

Nuove Stelle Verdi della Guida Michelin 2025

Villa Maiella, Arcangelo Tinari, Guardiagrele (CH) Prezioso, Merano (BZ) Artifex, Brenenro (BZ) Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi (NA) Al Gatto Verde, Modena Ronchi Rò, Dolena del Collio Agriturismo Ferdi, Lenna (BG) Il Tiglio, Montemonaco (AP) Locanda La Raia, Gavi (AL) Il Cappero, Isola di Vulcano (ME) Bistrot, Forte dei Marmi (LU)

Nuovi Ristoranti Due Stelle Michelin della Guida 2025

Villa Elena, Marco Galtarossa, Bergamo Campo del Drago, Matteo Temperini, Montalcino (SI)

Nuovo Ristorante Tre Stelle Michelin della Guida 2025