Jeff Bezos dovrebbe sposarsi tra il 24 e il 26 giugno 2025 a Venezia ma il sindaco avverte che le nozze potrebbero saltare a causa di alcune proteste

Fondatore di Amazon, Jeff Bezos è una delle figure più influenti e discusse del nostro tempo. Nato nel New Mexico, nel 1964, Bezos ha trasformato una piccola libreria online in un colosso globale capace di cambiare radicalmente il mondo. Dopo aver lasciato la guida operativa di Amazon nel 2021, Bezos si è concentrato su altri progetti ambiziosi, tra cui la compagnia spaziale Blue Origin, il quotidiano Washington Post e iniziative filantropiche. Dal 2019, Bezos è legato sentimentalmente alla giornalista e filantropa Lauren Sanchez, con la quale ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel 2023. La coppia è ora pronta al grande passo e ha scelto Venezia come cornice per il loro giorno speciale. Nelle ultime ore, però, sono state organizzate alcune proteste nella città lagunare che potrebbero mettere in pericolo l’evento.

Perché potrebbe saltare il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia

È ormai noto che Jeff Bezos abbia scelto di sposarsi con Lauren Sanchez in Italia, in particolare a Venezia. L’evento, però, potrebbe incontrare qualche difficoltà a causa delle proteste di alcuni attivisti che hanno preso di mira il magnate americano. La notizia ha fatto il giro del mondo e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha lanciato l’allarme. Le sue parole sono state riprese dal ‘Gazzettino’: “Con Jeff Bezos bisognerà scusarsi e spero che venga ancora. Intanto iniziamo a dire che rischiamo che non venga.” Il riferimento è a uno striscione esposto sul campanile di San Giorgio che recitava “No Space for Bezos”, firmato dagli attivisti di Global Project, movimento impegnato contro lo sfruttamento turistico della città.

Bezos, secondo voci, non avrebbe gradito il clima ostile respirato in laguna. Quell’episodio non si tratta di un caso isolato: la città è stata letteralmente tappezzata di cartelli di protesta e manifesti contro il magnate, mentre il 13 giugno è stata organizzata una manifestazione pubblica a Rialto, dove associazioni e cittadini hanno espresso il loro disappunto per la “svendita della città agli oligarchi”.

Il sindaco Brugnaro ha cercato di rassicurare residenti e turisti: “Questo evento non porterà alcuno stravolgimento per la città, i suoi residenti o i visitatori. Al contrario, avrà ricadute economiche milionarie per il nostro territorio”. Ma i veneziani sembrano tutt’altro che convinti. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha espresso il suo disappunto per le proteste e sempre il ‘Gazzettino’ ha ripreso le sue parole: “Protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna assoluta”.

Cosa sappiamo delle nozze tra Bezos e Sanchez a Venezia

A rendere il tutto ancora più intrigante è la segretezza che avvolge molti dettagli del matrimonio. Ciò che è noto è che le nozze dovrebbero svolgersi tra il 24 e il 26 giugno 2025. Secondo fonti affidabili, l’intera organizzazione delle nozze è stata affidata a Lanza & Baucina, agenzia londinese specializzata in matrimoni di super vip. La location più probabile per la cerimonia sarebbe la Fondazione Giorgio Cini, situata sull’isola di San Giorgio Maggiore, proprio di fronte a Piazza San Marco.

Il ricevimento post-cerimonia, invece, dovrebbe tenersi sullo yacht privato della coppia, il Koru, una nave di 127 metri tra le più grandi al mondo. Con questa Bezos era stato avvistato anche la scorsa estate in Sardegna. Gli ospiti attesi sono circa 250 e comprendono alcune delle personalità più influenti del mondo della politica, della finanza e dello spettacolo. Tra i nomi più chiacchierati: Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Andrew Garfield, la regina di Giordania Rania Al Abdullah. Ci saranno anche le star come Kim Kardashian, Eva Longoria e Kris Jenner, amiche della sposa. Tra gli invitati figura anche Anna Wintour, direttrice di Vogue.