Cosa fare nel weekend del 17 e 18 ottobre in Italia

Il weekend del 17 e 18 ottobre 2020 propone diversi appuntamenti interessanti in tutta Italia, dal Nord al Sud. Questa guida raccoglie alcune idee utili a chi è alla ricerca di mostre, incontri ed eventi per tutta la famiglia.

Partiamo da due eventi che coinvolgono l’intero Stivale. Sabato 17 e domenica 18 ottobre sono in programma le Giornate FAI d’Autunno 2020, a cura del Fondo Ambiente Italiano, con aperture straordinarie di alcuni “tesori” d’Italia.

In occasione delle celebrazioni per il ventennale dei Presidi Slow Food, domenica 18 ottobre si svolge la prima edizione di Presìdi Aperti, giornata in cui più di 70 produttori appartenenti al progetto Slow Food a tutela della biodiversità apriranno le porte delle loro aziende agricole e dei loro laboratori di trasformazione.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Lombardia

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, a Milano, si svolge lo spettacolo Caravan Stories di Serena Di Blasio, racconti di viaggio tra l’Italia e i Balcani, messi in scena a bordo di un caravan e destinati a un solo spettatore alla volta. È lo stesso passeggero/spettatore a decidere verso quale meta farsi condurre. Ciascun episodio ha una durata di 5/10 minuti. L’ingresso è gratuito. L’evento è organizzato dal Teatro PimOff di Milano (prenotazione obbligatoria).

Sempre sabato e domenica, dalle 9 alle 19 in piazza Castello, davanti al Castello Sforzesco, si tiene la prima edizione milanese di Flor, mostra-mercato florovivaistica che da oltre 15 anni colora il centro di Torino. All’evento, con ingresso gratuito, sono presenti oltre 50 florovivaisti provenienti da tutta Italia.

Sempre a Milano e sempre sabato e domenica, al Parco Nord è in programma la Giornata della Custodia, a cura del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria. Sono previste visite e passeggiate.

Si svolge dal 15 al 18 ottobre 2020 la seconda edizione del Lecco Mountain Festival, evento dedicato alla montagna, all’alpinismo e alle tradizioni dei territori montani.

Dal 16 al 19 ottobre si tiene al Castello di Belgioioso a Pavia la mostra Next Vintage, dedicata alla moda e agli accessori d’epoca.

Sabato 17 ottobre, in provincia di Brescia, è prevista l’apertura serale del Castello di Padernello, imponente maniero del Quattrocento.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre nel Lazio

Sia sabato che domenica (orario 9,30-19,30), a Roma, è possibile visitare la nuova mostra “Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori“, ai Musei Capitolini.

Sempre nella Capitale ma solo sabato, dalle ore 15,30 alle 18,30 (con ultimo ingresso alle 17,40) si può provare la Circo Maximo Experience, visita immersiva in realtà aumentata e virtuale al Circo Massimo.

Il 17 e 18 ottobre 2020, il Giardino di Ninfa, che quest’anno compie 100 anni, apre le sue porte. Si trova in provincia di Latina.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Piemonte

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 torna a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo (Vb), l’evento Fuori di Zucca, festa degli orti e dei sapori autunnali in cui le protagoniste sono le coloratissime zucche dalle mille forme.

L’autunno è il periodo perfetto dell’anno anche per provare l’emozione unica del “treno del foliage“, il viaggio più panoramico d’Italia, tra Domodossola e Locarno.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Valle d’Aosta

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, all’Arena Croix Noire di Aosta, è in programma la finale regionale della Battaglia delle Regine. Le regine (reines) sono le vacche più battagliere, che animano le lotte all’ interno delle mandrie.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Friuli

Sabato 17 e domenica 18 ottobre gli antichi castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto (a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine) festeggiano con l’evento Magici intrecci autunnali.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Alto Adige

Nel terzo fine settimana di ottobre a Merano si celebra la fine della vendemmia con la Festa dell’Uva di Merano, all’insegna della tradizione, della musica e della gastronomia.

Venerdì 16 ottobre, sempre a Merano, si entra gratis a Castel Trauttmansdorff, per celebrare i 150 anni dalla visita di Sissi.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Emilia Romagna

A Palazzo Magnani di Reggio Emilia, sabato 17 ottobre è in programma l’inaugurazione di TRUE FICTIONS – Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi, prima mostra italiana dedicata al fenomeno della Staged Photography.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Umbria

Sabato 17 e domenica 18 ottobre si tiene a Trevi la Mostra Mercato del Sedano Nero di Trevi. Domenica, sempre a Trevi, è in programma la prima giornata di Di Sana Pianta. Germogli di allestimenti futuri, evento che prevede laboratori, incontri e altre proposte esperienziali di relazione con la Natura.

Cosa fare il weekend del 17 e 18 ottobre in Sicilia

Dal 15 al 18 ottobre Licodia Eubea, in provincia di Catania, ospita la Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica, uno dei maggiori festival cinematografici italiani (l’unico nel sud Italia) incentrato sulla divulgazione dell’Antico attraverso le arti visive.