La regola speciale che George e Amal Clooney hanno introdotto per gli ospiti a Villa Oleandra e le parole di Amal sulla privacy della famiglia

Quando si parla di George Clooney e della moglie Amal Alamuddin per gli italiani è facile fare un rapido collegamento con Villa Oleandra, il loro rifugio sul Lago di Como. Ogni estate, infatti, la coppia di Hollywood torna in Italia per godersi settimane di relax nella storica Villa a Laglio, acquistata da Clooney oltre vent’anni fa. Non si tratta solo di vacanze, ma di veri e propri periodi di stacco dove la famiglia sta lontana dagli impegni lavorativi e dai riflettori costanti. Quest’anno la coppia ha deciso anche di organizzare un evento speciale con la fondazione Clooney Foundation for Justice e ha richiesto agli ospiti di rispettare una regola precisa.

La regola di George e Amal per gli ospiti a Villa Oleandra

Quest’anno la permanenza sul lago di George e Amal avrà anche un significato speciale: la Clooney Foundation for Justice, fondata dall’attore e dall’avvocatessa per i diritti umani, organizzerà un evento esclusivo proprio sulle rive comasche. Cinque giorni di esperienze indimenticabili, riservati a un massimo di 16 persone disposte a spendere ben 220mila dollari a testa. Incluso nel pacchetto anche il soggiorno in una suite del Passalacqua Hotel, l’albergo che nel 2023 è stato eletto miglior hotel del mondo. Il ricavato dell’evento sarà devoluto interamente in beneficenza. Nonostante la vita mondana e i continui viaggi tra Stati Uniti, Inghilterra e Italia, George e Amal Clooney hanno mantenuto ferma una regola di famiglia che sorprende ancora molti.

A raccontarlo è stata la stessa Amal in una recente intervista rilasciata a Glamour UK. In tutte le loro case, compresa la amatissima Villa Oleandra, all’ingresso è presente un cestino destinato ai telefoni cellulari. Gli ospiti, una volta entrati, devono riporre qui i propri dispositivi, rinunciando così alla possibilità di controllare notifiche, scattare foto o navigare sui social durante la permanenza. La regola, quindi, vale non solo a Laglio ma anche nelle altre residenze, come quella in Inghilterra e negli Stati Uniti. Un gesto che può sembrare banale, ma che racconta molto dello stile di vita che i Clooney hanno deciso di adottare. Secondo Amal, questo piccolo rituale aiuta a creare uno spazio privato protetto, un ambiente senza distrazioni digitali.

Le parole di Amal sulla regola per i telefoni

Le parole di Amal sulla regola del cellulare sono state riprese da ‘Qui Como’ “È sempre più difficile creare spazi davvero privati”, ha detto, facendo riferimento alla crescente presenza degli smartphone. Chi entra a casa Clooney sa di accedere in un luogo dove la connessione più importante non è quella Wi-Fi, ma quella umana. È una scelta coerente con l’idea di privacy che la coppia porta avanti da sempre, soprattutto dopo la nascita dei gemelli Ella e Alexander. I bambini oggi hanno otto anni ma non vengono esposti al pubblico: “Non pubblichiamo immagini o video che li ritraggono, non li esponiamo pubblicamente. È una scelta precisa” ha sottolineato Amal.

Del resto, il tema della privacy è sempre stato centrale nella vita dei Clooney. George Clooney aveva anche più volte parlato della sua difficoltà di gestire il rapporto con i paparazzi e da quando è divenuto padre ha voluto tutelare ancora di più la privacy della sua famiglia.