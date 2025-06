La classifica delle città d'Italia dove si vive e lavora meglio

Pubblicati i risultati della ricerca condotta da parte di ‘Italiadecide’ in collaborazione con Intesa Sanpaolo: intitolata “L’Italia e la sua reputazione – Le Città”, ha analizzato in che modo i centri urbani del nostro Paese riescano a contribuire alla reputazione generale dell’Italia, misurando il valore sociale percepito delle varie città come leva per l’attrattività turistica e culturale.

La ricerca, realizzata anche insieme a Makno, società specializzata in analisi di mercato, si è divisa in due parti. Nella prima parte c’è stato un confronto delle più significative classifiche internazionali dedicate alle città, mentre nella seconda sono stati analizzati i risultati da una survey web nazionale condotta su un campione di 1.200 cittadini di Bari, Bergamo, Bologna, Genova, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Verona.

Lo studio ha individuato quindici fattori reputazionali a loro volta raggruppati in cinque macro-ambiti: la sicurezza, la qualità ambientale, i valori economici, le infrastrutture e i servizi, la vivacità sociale. Dall’analisi è emerso che fattori come salute e sicurezza risultano sotto la sufficienza in tante metropoli, così come la pulizia urbana, mentre l’accessibilità e la qualità delle infrastrutture è critica nei centri delle regioni del Sud.