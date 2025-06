Importante colpo di scena per le nozze più chiacchierate dell'anno, ovvero quelle tra Bezos e Sánchez, dato che la festa avrebbe cambiato location

Il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e tra gli uomini più ricchi al mondo, e la giornalista Lauren Sánchez si preannuncia come uno degli eventi più chiacchierati del 2025. Inizialmente pensato come una celebrazione sfarzosa, l’evento ha già subito alcuni cambiamenti significativi. I cambi sarebbero dovuti a motivi di sicurezza, tensioni geopolitiche e a un clima cittadino a tratti poco favorevole all’organizzazione di queste nozze in città.

Cambio location last minute per il matrimonio di Bezos

Cambio programma importante per le nozze tra Jeff Bezos Lauren Sánchez. Da giorni erano attesi in laguna nove importanti yacht, tra cui il suo mega-yacht Koru, lungo oltre 130 metri e valutato più di 500 milioni di dollari. Sembra esserci stato, però, un cambio. Così Koru e Abeona, la nave appoggio di 75 metri che accompagna regolarmente lo yacht e che ospita auto di lusso, moto d’acqua ed elicottero, non arriveranno a Venezia come previsto. Un colpo di scena che non si limita alle imbarcazioni: anche la sede della festa è stata modificata.

La location inizialmente prevista per il ricevimento finale, fissato per sabato 28 giugno, era la prestigiosa Scuola Grande della Misericordia nel sestiere di Cannaregio. A causa delle crescenti proteste in città e il rischio di manifestazioni, l’organizzazione ha optato per l’Arsenale di Venezia che è l’antica fabbrica di navi della Serenissima. Anche la situazione in Medio Oriente e l’aumento dei livelli di sicurezza hanno contribuito alla scelta. L’Arsenale garantisce un livello di sicurezza e isolamento maggiore rispetto alla Misericordia, grazie agli ampi spazi controllabili e alla natura chiusa dell’area.

I preparativi proseguono a pieno ritmo per un evento blindatissimo che, secondo indiscrezioni, accoglierà circa 200 invitati. Tra gli ospiti attesi, figurano celebrità di Hollywood, sovrani e imprenditori come Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, ma anche la regina di Giordania Rania Al Abdullah. A occuparsi dell’intera organizzazione delle nozze è l’agenzia inglese Lanza & Baucina, specializzata in eventi di lusso. Al momento non sono noti altri dettagli delle nozze, ma si sa che anche due specialità veneziane saranno protagoniste dell’evento.

Proteste e polemiche legate alle nozze di Bezos

Se da un lato l’arrivo di Bezos a Venezia rappresenta un’opportunità di visibilità per la città lagunare, dall’altro sta generando una crescente ondata di polemiche. A scatenare la reazione di parte della cittadinanza è stato soprattutto il timore che Venezia venga svenduta senza nessun riguardo per il suo territorio tanto bello quanto fragile. Il movimento “No Space for Bezos” ha fatto sentire forte la propria voce, con cartelli, striscioni e proteste pubbliche come quella organizzata a Rialto il 13 giugno. Il gruppo contesta quella che definisce “la svendita della città agli oligarchi”. Manifesti di protesta sono comparsi un po’ ovunque in città, in particolare attorno alla Misericordia.

Secondo quanto riportato da fonti vicine all’entourage del fondatore di Amazon, Bezos non avrebbe gradito il clima ostile presente in laguna. Sebbene il matrimonio non sia stato cancellato, la tensione crescente ha portato a un significativo cambio di programma dell’evento. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso preoccupazione per il clima cittadino, ammettendo che le tensioni legate alla presenza di Bezos potrebbero nuocere all’immagine della città. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha comunicato più volte il suo disappunto per le proteste in atto.

Nel frattempo, continuano a diffondersi indiscrezioni non confermate sulle nozze. Sul fronte del catering, ad esempio, circolano voci che parlano della presenza di chef stellati e bar tender di fama internazionale. Tra i nomi emersi figurano Massimo Bottura, Fabrizio Mellino e il mixologist Alessandro Palazzi.