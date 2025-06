Cambio di programma in vista del matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: ecco perché il super yacht del miliardario non arriverà in laguna per le nozze

Dietrofront per Jeff Bezos: il suo super yacht non arriverà in laguna per il matrimonio del miliardario con Lauren Sanchez, in programma a Venezia. Il cambio di programma è stato dettato da motivi di sicurezza che hanno fatto desistere il proprietario di Amazon.

Matrimonio Bezos, il suo super yacht non approda a Venezia

Il super yacht di Jeff Bezos si chiama Koru e negli ultimi giorni si trovava in acque croate, da dove era pronto per arrivare a Venezia. In molti erano curiosi di vederlo in laguna, ma i programmi sono cambiati per diversi motivi, a cominciare dalla sicurezza, con l’innalzamento del livello del mare che probabilmente non dava le garanzie sperate.

Anche la situazione di crisi in Medio Oriente ha contribuito al dietrofront: senza Koru, non arriverà neanche Abeona, la nave appoggio di 75 metri che funge da mega-garage, ospita le auto preferite di Jeff Bezos, le moto d’acqua e anche l’elicottero della sua futura sposa, Lauren Sanchez.

Il mancato arrivo del super yacht Koru non è l’unico cambio di programma di quelle che sono state ribattezzate ormai da tempo come le nozze dell’anno: su ‘Repubblica’ si legle che l’approccio al matrimonio sarà più moderato, anche per via delle notizie che giungono sul conflitto tra Israele e Iran.

Nelle ultime ore si è appreso anche che la sede del ricevimento finale, fissato per la giornata di sabato 28 giugno 2025, non sarà più la Scuola Grande della Misericordia a Cannareggio, bensì l’Arsenale e più precisamente l’antica fabbrica di navi della Serenissima.

Continuano i preparamenti per un evento che porterà a Venezia qualcosa come 200 invitati, pronti ad arrivare grazie a 80 voli privati. Per l’occasione sarebbero stati riservati cinque degli hotel più lussuosi della città e prenotati taxi acquei e gondole.

La lunga lista degli ospiti

La situazione in Medio Oriente potrebbe portare anche a qualche defezione importante per quanto riguarda gli ospiti vip attesi in laguna per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Nella lista, stando a fonti ben informati, ci sarebbero stati anche due dei figli del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump: Ivanka con il consorte e Donald Junior. La loro presenza, al momento, potrebbe essere in bilico.

La prima ad avvivare sul Canal Grande dovrebbe essere Kim Kardashian, seguita poi da una serie di personaggi famosi che appartengono al mondo dello show-business e non solo. Sul fronte delle grandi star della musica, si attendono nomi del calibro di Shakira, Mick Jagger dei Rolling Stones, Elton John e soprattutto Lady Gaga che dovrebbe esibirsi il 28 giugno.

Tra gli attori è previsto l’arrivo di Leonardo DiCaprio insieme alla sua attuale compagna, la modella italiana Vittoria Ceretti: i due sono stati di recente in Italia dove hanno visitato il Vittoriale di Gardone Riviera. Restando in ottica cinema, altri super ospiti sono Robert Pattinson, Orlando Bloom ed Eva Longoria.

Nel lungo elenco di vip invitati al matrimonio di Jeff Bezos troviamo anche la modella Karlie Kloss, la regina Rania di Giordania e il miliardario Bill Gates. Non ha trovato conferme la presenza di Elon Musk, mentre stando a quanto riferito da ‘Adnkronos’, Matteo Bocelli dovrebbe essere uno degli ospiti canori della serata in programma il 27 giugno al Teatro Verde dell’isola di San Giorgio.