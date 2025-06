Passata di pomodoro, quali sono le migliori in Italia

La passata di pomodoro è uno degli ingredienti più presenti nelle cucine degli italiani: Altroconsumo ha passato in rassegna 24 prodotti acquistati nei supermercati del nostro Paese tra gennaio e marzo del 2025, analizzandoli in base a una serie di fattori. Sul giudizio finale di ogni passata di pomodoro hanno inciso rispettivamente per il 40% la prova d’assaggio e le analisi di laboratorio, mentre a pesare sul restante 20% sono stati packaging ed etichettatura.