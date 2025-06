Persone non autorizzate si spaccerebbero per membri della produzione di 4 Ristoranti chiedendo ai ristoratori soldi per partecipare alla trasmissione

Il programma “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese è diventato negli anni uno dei più amati della televisione italiana. Giunto alla decima edizione, il format prodotto da Sky ha conquistato il pubblico che si è appassionato alle sfide tra ristoratori della penisola. Con la grande popolarità sono arrivate, però, anche alcune truffe che stanno colpendo duramente i protagonisti del programma: i ristoratori.

La truffa ai danni dei ristoratori e il comunicato della trasmissione

Proprio in questi giorni, il profilo Instagram del programma 4 Ristoranti, insieme a quello di Sky Italia e Banijay Italia, hanno diffuso un annuncio ufficiale sui social per mettere in guardia i ristoratori italiani. Ci sarebbero state, infatti, segnalazioni riguardo una nuova truffa che sta circolando a nome del programma. Si tratta di un inganno che sfrutta la popolarità della trasmissione per raggirare i titolari dei locali. In particolare, secondo quanto comunicato dal team di Sky, alcune persone non autorizzate spacciandosi per membri della produzione contattano i ristoranti. Nel contattare le strutture verrebbe loro proposta la partecipazione al programma in cambio, però, di un pagamento anticipato.

Il comunicato ufficiale condiviso su Instagram dichiara: “Abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate a ristoratori da parte di falsi rappresentanti di Sky Italia o Banijay Italia, che chiedono denaro per partecipare al programma Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Si tratta di una truffa: la partecipazione al programma è completamente gratuita e la selezione dei ristoranti è a cura esclusiva della produzione e di Sky. Invitiamo a prestare attenzione e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti.”

Quello messo in atto sarebbe, quindi, vero e proprio raggiro visto che la selezione dei ristoranti partecipanti avviene esclusivamente a cura della produzione. Inoltre, dettaglio ancora più importante: non è previsto alcun pagamento da parte dei concorrenti. Fino ad ora non risultava la presenza di raggiri simili legati a 4 Ristoranti, ma la popolarità della trasmissione potrebbe averla resa un bersaglio ideale. Inoltre, Borghese è da poco entrato a far parte con il suo ristorante, “AB- Il lusso della semplicità”, nella Guida Michelin e questo non ha che contribuito alla sua fama.

Dieci anni di successi e la popolarità di “4 Ristoranti”

4 Ristoranti di Borghese è diventato negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno televisivo. In dieci anni di messa in onda, il programma ha raccontato l’Italia della ristorazione, dai borghi più nascosti alle grandi città, passando anche per l’estero con otto puntate internazionali, tra cui Lisbona, Hong Kong, Monaco e Barcellona.

Si contano oltre 130 episodi girati e più di 500 ristoratori coinvolti nelle sfide. Numeri che testimoniano il grande successo del format e l’impatto mediatico sulle attività che vi partecipano. Come raccontato dallo stesso Borghese in un’intervista al Fatto Quotidiano, lo chef ha mangiato in più di 480 ristoranti in tutta Italia, assaggiando quasi 2000 dessert.

Per celebrare il decennale del programma, a maggio 2025 a Milano è stato organizzato un evento speciale in Piazza dei Mercanti, a pochi passi dal Duomo, con un meet & greet con i fan. Il momento clou della giornata è stata la presentazione di una torta gigante dedicata ai dieci anni di 4 Ristoranti, rimasta esposta per tutta la giornata per selfie e foto ricordo. Non sono mancati nemmeno i biscotti artigianali realizzati per l’occasione, distribuiti gratuitamente ai presenti.

Ma la festa non si è limitata a Milano. Per il decennale, la produzione ha realizzato tre puntate speciali. La prima ha decretato la migliore pizzeria contemporanea d’Italia, la seconda ha visto ospite Lillo alla ricerca della migliore osteria di Roma, mentre la terza, andata in onda giovedì 22 maggio, ha incoronato chi produce la migliore pasta fresca d’Italia tra gli chef provenienti da diverse regioni italiane.