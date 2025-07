Quanto costa una tenda all'Alpemare di Bocelli in Versilia

Quanto può costare una tenda all’Alpemare di Bocelli a Forte dei Marmi, il miglior beach club d’Italia premiato per lusso e servizi esclusivi

L’Alpemare Beach Club di Forte dei Marmi, nel cuore della Versilia, è uno dei lidi più ambiti d’Italia. Il complesso è stato acquistato nel 2017 dal tenore Andrea Bocelli e da sua moglie Veronica Berti, che lo hanno trasformato in un beach club di alto livello capace di conquistare clienti da tutto il mondo. A conferma di tutto questo c’è anche il fatto che l’Alpemare Beach Club è stato riconosciuto anche quest’anno come miglior stabilimento balneare d’Italia secondo la “Guida ai migliori beach club d’Italia”.

Il beach club Alpemare di Bocelli: quanto costa una tenda

Andrea Bocelli, nato in provincia di Pisa, ha voluto portare con Alpemare anche nella sua Versilia un’idea di ospitalità esclusiva e di alto livello in grado di offrire relax e riservatezza. L’Alpemare ha ricevuto anche nel 2025 il premio Best Beach Club Italia, ex aequo con il Lido Villeggiatura Villa Sant’Andrea di Taormina, nella “Guida ai migliori beach club d’Italia”, pubblicata da Morellini Editore e firmata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. L’Alpemare è un “luogo magico dove la Dolce Vita non è mai svanita” si legge nel sito internet ufficiale. A confermare tutto ciò non solo che è stato eletto Miglior Beach Club Italia ma anche il fatto che è frequentato regolarmente da volti noti. Lo stabilimento dispone di 120 tende private, ognuna con la propria cabina dotata di cassaforte, prese USB per ricaricare i dispositivi e kit di cortesia con asciugamani e accappatoi.

Inoltre, le iconiche cabine originali sono state ristrutturate preservandone lo stile e rendendole funzionali alle esigenze della clientela moderna. Servizi e privacy, però, hanno un costo. Le tende king size possono arrivare a costare 1.200 euro al giorno, una cifra che riflette la posizione strategica, la qualità dei servizi e la riservatezza offerta ai clienti. Il parcheggio interno è incluso, mentre altri servizi come i lettini supplementari hanno un costo extra. Inoltre, è disponibile su prenotazione un servizio di auto con autista, che permette agli ospiti di arrivare e ripartire senza pensieri. Si tratta di tariffe tra le più alte in Italia: basti pensare che al Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse, in Salento, un gazebo per due persone situato nell’area exclusive, in alta stagione, parte da circa 700 euro.

Beach club Alpemare: ristorante, eventi e servizi esclusivi

Attorno allo stabilimento Alpemare sorge una verde pineta che accoglie gli ospiti all’arrivo. Nella pineta è presente a disposizione un’area wellness che offre trattamenti professionali per chi desidera concedersi un massaggio o un percorso relax vista mare. Sono due i ristoranti presenti: Mare Calmo (aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00) e Alpemare (aperto tutti i giorni 12:00-16:00 ma anche venerdì e sabato sera). Il ristorante Alpemare, guidato dallo chef Mirko Caldino, propone una cucina italiana genuina ma raffinata, che unisce tradizione e sperimentazione.

Nei week-end, inoltre, il beach club organizza le “Cene sotto le Stelle”, dalle 19:30 alle 23:00, dove tramonti spettacolari fanno da cornice a serate gourmet e musica dal vivo. E non manca lo spazio per eventi privati o aziendali: Alpemare è infatti una delle location più richieste per matrimoni in riva al mare, grazie al connubio tra eleganza, ospitalità di livello internazionale e ottimo cibo. Esiste anche la possibilità di sottoscrivere una membership, annuale o lifetime. Il pacchetto lifetime offre vantaggi esclusivi, tra cui posti prioritari ai concerti di Andrea Bocelli.