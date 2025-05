Il Grand Hotel Imperial a Levico Terme è stato il rifugio di nobili e reali, tra i quali spicca la principessa Sissi, ma ora è da tempo in vendita

Nel cuore di Levico Terme, in Trentino, sorge il maestoso Grand Hotel Imperial, noto ai più come l’hotel di Sissi. Questa residenza storica, incastonata tra boschi e fonti termali, è un vero e proprio gioiello architettonico. Nonostante il fascino nobiliare e un passato glorioso che ha visto passare regine, principi e aristocratici da tutta Europa, oggi l’hotel è chiuso e si ricerca un nuovo proprietario. La vendita, annunciata all’inizio del 2024, si è rivelata molto più complicata del previsto.

Perché nessuno vuole l’hotel di Sissi in Trentino

Il Grand Hotel Imperial è chiuso da gennaio 2024 e non sembrano esserci nuovi compratori interessati. Un destino difficile da immaginare per una struttura storica che ha ospitato reali come gli Asburgo e membri di famiglie importanti come i Colonna, i Borghese e i Romanov. L’ultimo tentativo di vendita più concreto risale al marzo 2024 quando tre imprenditori, Alessio e Gabriele Agostini insieme a Lorenzo Guadagnini, avevano provato ad acquisire il complesso. La trattativa, però, non era andata a buon fine e l’affare era sfumato.

Da quel momento, il Grand Hotel è tornato sul mercato ma con un ribasso significativo: il prezzo base d’asta è stato fissato a 8,4 milioni di euro, una diminuzione rispetto ai precedenti 10 milioni richiesti. Anche questo, però, non sembra aver portato a offerte concrete. Il problema principale, infatti, sembra essere che all’importo richiesto si somma un piano di investimenti obbligatorio di almeno 3,5 milioni di euro, da realizzare in massimo quattro anni. L’obiettivo è garantire la conservazione e il rilancio dell’intero complesso, che include oltre all’hotel anche Villa Sissi, spazi termali, piscine, palestra, parcheggi e altri locali.

Il bando di vendita, lanciato ufficialmente nel 2025, fissava a fine aprile il termine per la presentazione delle offerte, ma questo si è chiuso senza alcuna proposta concreta. Ci sono stati alcuni sopralluoghi da parte di imprenditori interessati ma nessuno poi ha formalizzato un’offerta. I costi di gestione, i vincoli e l’onere della manutenzione sono solo alcuni punti che sembrano aver scoraggiato diversi investitori.

La storia del Grand Hotel Imperial e il legame con Sissi

Il Grand Hotel Imperial non è un hotel qualsiasi ma nasce a fine Ottocento come residenza estiva della famiglia Asburgo. La leggenda e la storia si intrecciano nella figura dell’imperatrice Elisabetta d’Austria (1837-1898), meglio conosciuta come Sissi. Sposata con l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria, Sissi ha passato diverso tempo sia in Trentino sia a Venezia al Palazzo Reale dove ci sono ancora delle stanze della sua epoca. La scelta del Trentino, invece, si deve alla bellezza e alla ricchezza del patrimonio naturale, motivi che avevano spinto l’imperatrice Sissi a scegliere la zona del Trentino come rifugio durante le sue estati. Oltre alla residenza di Levico Terme, infatti, l’imperatrice d’Austria aveva a disposizione anche il Castel Trauttmansdorff a Merano.

Per quanto riguarda il complesso del Grand Hotel Imperial, oltre a custodire testimonianze e arredi di grande valore, è presente anche la suite “Villa Sissi”. Villa Sissi è un omaggio all’imperatrice, con arredi storici e decorazioni ispirate allo stile viennese. Sissi non è stata l’unica figura illustre a scegliere questa zona dato che le proprietà i paesaggi naturali e le proprietà terapeutiche delle acque termali avevano reso sin da metà Ottocento questa località un punto di riferimento per l’aristocrazia austro-ungarica.