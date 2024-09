Allarme lupi in Puglia dove è stato sbranato un cane meticcio. Il padrone del povero animale ha raccontato l'esperienza "agghiacciante" sui social

Scatta l’allarme lupi in Puglia, dove un cane è stato sbranato proprio da un lupo: la testimonianza arriva dal padrone del meticcio, residente nella zona di Presicce Acquarica, in provincia di Lecce.

Lupi, allarme in Puglia: sbranato un cane

Un cane meticcio nero è scomparso per diversi giorni: il padrone, un uomo di Presicce Acquarica, aveva denunciato l’accaduto sui social, sperando di poter contare sull’aiuto degli abitanti della zona per ritrovare l’amico a quattro zampe.

Purtroppo, dopo qualche giorno, c’è stato un triste epilogo: il cane è stato sbranato da un lupo. A raccontare l’episodio è stato lo stesso proprietario dell’animale attraverso un lungo post su Facebook riportato da ‘Quotidiano di Puglia’.

L’uomo ha raccontato che vive in aperta campagna e che è abituato a dover fare i conti con alcuni inconvenienti, anche se in tanti anni non ha mai dovuto affrontare gravi problemi legati ai lupi.

Un giorno sono iniziati ad arrivare avvisi della presenza di un lupo e una mattina, davanti alla propria abitazione, si è ritrovato uno dei suoi due cani stordito, mentre l’altro era scomparso. Sono scattate così le ricerche di amici e conoscenti, fino al momento in cui è stato ritrovato il collare e il gps ormai scarico del suo cane scomparso, di nome Leo.

“Davanti a me una scena agghiacciante – ha raccontato su Facebook il padrone del cane – del mio Leo erano rimaste solo le ossa. Nient’altro se non qualche ciuffo di peli neri parsi qua e là, il suo gps e l’amara certezza che dovevo arrendermi”.

La paura per gli amici a quattro zampe

Quanto successo al povero cane ha fatto salire la preoccupazione nei confronti di tutti gli amici a quattro zampe della zona della provincia di Lecce.

Il proprietario del cane sbranato dal lupo, nel lungo post pubblicato su Facebook, ha scritto: “È la dura lotta della vita potrebbe dire qualcuno, ma non siamo nella giungla, i nostri amici pelosi fanno parte della nostra vita ed è inaccettabile una fine del genere, qualcuno dovrebbe prendere provvedimenti”.

E ancora: “La nostra è una zona con pochi ungulati, che fanno parte della loro catena alimentare. Io non so se qualche scellerato abbia deciso di portare il lupo nella nostra zona intenzionalmente, ma il nostro è un territorio dove il loro pasto è costituito principalmente o solo dai nostri amici a quattro zampe. Non è un luogo adatto agevole per la loro esistenza.

Nel lungo post sui social, il padrone del cane sbranato dal lupo si è detto preoccupato della possibilità che i lupi attacchino anche gli esseri umani, chiedendo alle autorità competenti di prendere dei provvedimenti. L’uomo ha inoltre lanciato un appello a tutti i proprietari di cani, chiedendo di tenerli al sicuro soprattutto la notte.

Nel corso degli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di avvistamenti i lupi in Italia: le segnalazioni sono arrivate dalle parti più disparate del nostro Paese, coinvolgendo anche zone molte popolate.

Tra le aree più colpite dalla presenza dei lupi si segnalano la Lombardia, l’Emilia Romagna e l’Umbria. In Puglia, prima del recente episodio, un lupo era stato avvistato vicino a una scuola di Bari.