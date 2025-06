Migliaia di meduse hanno invaso la spiaggia di Rimini Sud e Riccione, sorprendendo bagnanti e turisti: ecco cosa è successo sul litorale adriatico

Invasione di meduse sulla spiaggia di Rimini Sud e Riccione: migliaia di esemplari sono comparsi sul litorale adriatico nella giornata di mercoledì 11 giugno, destando curiosità e in alcuni casi anche preoccupazione tra i bagnanti.

Come si legge su ‘Altarimini.it’, sono state diverse le segnalazioni della presenza di migliaia di meduse sulla spiaggia di Rimini Sud e Riccione: un lettore ha inviato anche alcune foto che testimoniano quanto successo durante la giornata di mercoledì 11 giugno.

“Ho camminato per quasi due chilometri in direzione porto e in direzione Riccione – ha raccontato il lettore – le meduse erano dappertutto”. Nonostante alcuni bagnanti siano rimasti anche spaventati alla presenza delle meduse, non sarebbero emerse particolari criticità al riguardo.

Della questione ha parlato Federico Antonioli del Centro Meteo Emilia Romagna, spiegando che il fenomeno non deve destare preoccupazioni: “L’Adriatico centro-meridionale in questo periodo è mediamente più caldo – ha dichiarato l’esperto – le meduse vivono al largo, ma con i venti sciroccali quelle morte sono state portate via dalla corrente e si sono spiaggiate”.

Nessun pericolo, dunque, per l’immensa mole di meduse che si sono spiaggiate sul litorale dell’Adriatico, a patto, ovviamente, di non entrare in contato con loro e non toccarle: “Non sono particolarmente urticanti – ha fatto notare Federico Antonioli del Centro Meteo Emilia Romagna – ma vanno lasciate lì dove sono”.

Il titolare di uno degli stabilimenti balneari di Rimini Sud ha offerto la propria testimonianza su quanto successo con le meduse, raccontando che due bambini le hanno toccate inavvertitamente, senza però riportare conseguenze dannose:

“Un paio di bambini sono stati pizzicati in mare, ma non hanno lasciato segni particolari – il racconto del titolare del bagno riportato da ‘Altarimini.it’ – so che le meduse sono sinonimo di acqua pulita, infatti abbiamo un’acqua cristallina, bisogna evidenziarlo”.

Quanto sostenuto dal titolare dello stabilimento balneare riguardo l’ottimo stato di salute delle acque, è stato confermato anche da Federico Antonili: “Le meduse fanno parte dell’ecosistema marino e il fatto che ci siano indica che il mare sia in uno stato ottimo”.

Meduse in Italia, gli avvistamenti

Gli avvistamenti di meduse stanno diventando sempre più frequenti sulle coste del mar Adriatico: tra la fine del mese di aprile e l’inizio di quello di maggio del 2025, per esempio, c’è stata una vera e propria invasione di meduse sul litorale della Riviera delle Palme, nelle Marche.

In quell’occasione la biologa marina Olga Annibale della società cooperativa Argo ha spiegato che lo spiaggiamento di massa di questi organismi potrebbe essere “la conseguenza di un bloom primaverile, fenomeno che interessa regolarmente il bacino adriatico, specialmente tra aprile e giugno”.

I cosiddetti bloom sono provocati da una combinazione di fattori ambientali, come l’aumento della temperatura superficiale, la maggiore disponibilità di plancton e le condizioni idrodinamiche relativamente stabili.

Qualche giorno prima rispetto al litorale della Riviera delle Palme, a essere invasa dalle meduse era stata la mitica spiaggia del Poetto di Cagliari. In quell’occasione gli esemplari appartenevano probabilmente alla specie Aurelia Aurita, conosciuta anche con il nome di medusa orecchiona e facilmente riconoscibile per la sua forma a ombrello e per i caratteristici lobi a forma di fiore.