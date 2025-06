Un altro avvistamento di squali in Italia: un esemplare di oltre 4 metri è stato avvistato in Veneto al largo della costa di Porto Tolle nel Polesine

Negli ultimi anni, la presenza di nuove specie di fauna marina nei nostri mari sta facendo molto discutere. Il cambiamento climatico, con il riscaldamento delle acque, sta favorendo la migrazione di specie definite “aliene”, portando avvistamenti di specie che prima non abitavano le nostre acque. Tra gli avvistamenti che si stanno moltiplicando ci sono anche quelli di squali. Nonostante il Mar Adriatico ospiti più di 50 specie di razze o squali ogni avvistamento di squalo è sempre argomento di discussione. Negli ultimi giorni, ad esempio, uno squalo di 4,5 metri è stato avvistato a largo del Polesine.

Squalo volpe rilasciato al largo del Polesine

La presenza di squali nei mari italiani è tornata al centro dell’attenzione in questi primi giorni di giugno. Recentemente, infatti, un’eccezionale apparizione ha interessato il Mar Adriatico: uno squalo di oltre 4,5 metri è stato avvistato e rilasciato nella zona del Polesine, al largo della cittadina di Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Il sindaco Roberto Pizzoli, condividendo un video dell’evento su Facebook, lo ha definito “l’evoluzione del cambiamento climatico”. Questo caso non solo ha suscitato scalpore, ma ha sollevato anche diversi interrogativi sulla sicurezza dei nostri mari. In particolare, l’avvistamento si è svolto al largo di Porto Tolle a circa 15-20 miglia marine dalla costa, in un tratto di Adriatico solitamente poco frequentato da questi predatori.

Nonostante l’impatto visivo e le dimensioni da record, la vicenda si è conclusa senza danni né feriti. Un’imbarcazione al largo di Porto Tolle, infatti, ha filmato la presenza dello squalo volpe che dal video si nota aveva una pinna caudale particolarmente sviluppata. Secondo gli esperti, la specie (Alopias vulpinus) è presente in acque temperate e tropicali ed è conosciuta per non attaccare l’uomo, se non in casi rari. Lo squalo non è stato catturato: una volta ispezionato, è stato rilasciato in mare, come confermato dal sindaco stesso. Il sindaco Pizzoli nel condividere il video nella sua pagina Facebook ha scritto: “Martina e il suo equipaggio hanno appena rilasciato uno squalo volpe di oltre 4,5 metri al largo della nostra costa. L’evoluzione del cambiamento climatico negli ultimi anni è davvero incredibile.”

Altri avvistamenti recenti di squali in Italia

Questo episodio non è isolato. Negli ultimi anni sono stati segnalati diversi avvistamenti di squali in vari punti della nostra penisola. Il primo, avvenuto il 1° maggio a Metaponto (Matera), ha coinvolto una verdesca (Prionace glauca) di circa 1,5 metri. Turisti in barca hanno visto l’esemplare nuotare vicino all’imbarcazione e hanno filmato l’episodio. Questo è, secondo gli esperti, non un segnale di pericolo ma un’indicazione che l’ambiente marino è in buona salute.

Pochi giorni dopo, un altro esemplare di verdesca è stato avvistato tra Lavinio e Lido dei Pini, nel comune di Anzio (Lazio), a pochi metri dalla riva. Anche in questo caso, non ci sono state scene di panico, ma l’allerta tra bagnanti è aumentata. L’estate scorsa, invece, sempre uno squalo volpe era stato avvistato nel Golfo di Trieste mentre uno squalo mako era stato segnalato a luglio nel genovese. In Sicilia, invece, è nota già da tempo la presenza di una colonia stabile di squali bianchi. Un grande squalo bianco, inoltre, è stato avvistato a pochi metri dalla costa di Sliema, una delle località balneari più famose di Malta. Il video della sua presenza è stato postato sui social alimentando timori legati alla sicurezza dei bagnanti.