A Policoro, cittadina della Basilicata, un branco di lupi è stato visto e filmato domenica pomeriggio mentre camminava nella spiaggia cittadina

Il lupo (Canis lupus italicus) dopo la minaccia dell’estinzione, negli ultimi decenni ha visto una ripresa significativa grazie a politiche di tutela e alla maggiore disponibilità di prede. Attualmente, la popolazione di lupi in Italia è stata stimata dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) tra i 3000 e i 3500 esemplari. Questi sarebbero distribuiti principalmente lungo la dorsale appenninica e nella zona alpina. La loro presenza, però, si sta espandendo anche nelle zone collinari e costiere, come dimostrano i recenti avvistamenti a Policoro, in Basilicata.

Negli ultimi anni, infatti, i lupi hanno iniziato a colonizzare territori sempre più vicini ai centri abitati. La costa lucana non è immune a questo fenomeno: la loro presenza si è consolidata nel Bosco Pantano, un’importante area protetta di circa 500 ettari situata tra Policoro e Rotondella. Questo habitat fornisce loro cibo e riparo, ma sempre più spesso i lupi si spingono oltre i confini del bosco, fino a raggiungere aree abitate o adesso anche la spiaggia.

L’avvistamento dei lupi sulla spiaggia di Policoro

Un avvistamento insolito ha sorpreso i residenti e i turisti di Policoro nel pomeriggio di domenica 16 febbraio. Tre lupi sono stati visti camminare indisturbati lungo la spiaggia cittadina, probabilmente alla ricerca di cibo. Il video dell’evento, diffuso sui social network, mostra gli animali muoversi lungo il bagnasciuga senza apparente timore della presenza umana.

Gli esperti sottolineano che i lupi, sebbene solitamente schivi e non aggressivi nei confronti dell’uomo, possono diventare pericolosi in caso di estrema fame o se si sentono minacciati. La loro presenza così vicino ai centri abitati potrebbe essere il segnale di una carenza di prede nel loro habitat naturale o di un progressivo adattamento a scenari urbani. Il Bosco Pantano di Policoro, cuore pulsante della biodiversità lucana, è un’area cruciale per la sopravvivenza della popolazione locale di lupi.

Altri avvistamenti di lupi in Italia

L’avvistamento di lupi in aree urbane non è un caso isolato. In tutta Italia si registrano segnalazioni di lupi sempre più frequenti, sia al Nord che al Sud. Questo fenomeno solleva preoccupazioni tra gli allevatori e i residenti, soprattutto per il rischio di attacchi al bestiame e agli animali domestici. A causa di questo ogni anno il WWF stima che tra i 200 e i 500 lupi muoiano uccisi da fucilate, veleno e trappole o investiti dalle auto.

Nel novembre 2024, tre lupi sono stati ripresi dalle telecamere mentre entravano nel cortile di una villa a Specchia, in provincia di Lecce. Nel video si vedono i predatori catturare un cane meticcio e trascinarlo via nella notte. Un episodio simile è avvenuto a settembre sempre in Puglia, nella zona di Presicce Acquarica, dove un cane è stato sbranato da un lupo. Il padrone, dopo giorni di ricerche, ha confermato l’attacco. Anche in Lombardia la presenza del lupo è in costante aumento. Attualmente si contano almeno ventuno branchi attivi, con segnalazioni in diverse province.

Emilia-Romagna e Umbria non sono da meno: in quest’ultima regione, i lupi hanno attaccato un allevamento a Gubbio, uccidendo due capre e facendone disperdere altre due. Oltre alla minaccia rappresentata dai lupi, in Umbria gli agricoltori devono fare i conti anche con l’invasione dei cinghiali, che danneggiano le colture. Anche Bari e altre zone della Puglia stanno registrando un incremento della presenza dei lupi. Le segnalazioni si moltiplicano e si teme per la sicurezza degli animali domestici e degli allevamenti.