Anche quest'anno, TheFork Awards ci propone i migliori ristoranti d'Italia appena inaugurati: scopriamo quali sono i 60 locali che verranno premiati

Come ogni anno, è giunto il momento di scoprire quali sono i migliori ristoranti d’Italia tra quelli da poco inaugurati: si tratta dei TheFork Awards 2024, i prestigiosi riconoscimenti assegnati a quei locali giunti in finale, dietro segnalazione di ben 75 top chef italiani. Il progetto, nato grazie all’impegno di TheFork in collaborazione con Identità Golose, vuole promuovere le novità in ambito ristorativo e selezionare le eccellenze tutte da scoprire nel nostro Paese. Vediamo quali sono i ristoranti premiati.

TheFork Awards 2024: la cerimonia di premiazione

Il prossimo 29 ottobre andrà in scena la serata di gala dei TheFork Awards 2024, con la premiazione dei nuovi ristoranti italiani che sono arrivati in finale. La cerimonia si terrà presso il ristorante La Pelota di Milano, con la conduzione di Gerry Scotti. Numerosi saranno i premi assegnati, oltre a quello principale: avremo modo di scoprire qual è il locale selezionato dai giornalisti e quale invece considerato il più social dell’anno, il tutto in presenza di alcuni grandi volti della ristorazione italiana.

Per quanto riguarda i nuovi ristoranti premiati da TheFork Awards 2024, la lista dei finalisti comprende ben 60 locali che sono stati inaugurati nel corso degli ultimi mesi. La selezione arriva da 75 chef italiani (tra cui Davide Oldani, Carlo Cracco, Niko Romito e Ugo Alciati), che hanno segnalato le nuove aperture che hanno il potenziale di diventare eccellenze nell’ambito della ristorazione. Anche il pubblico può dire la sua, dal momento che è già partito il concorso per l’assegnazione del People Choice Award: quale sarà, tra i 60 ristoranti, quello preferito dagli utenti?

I nuovi ristoranti premiati da TheFork

In attesa di scoprire i risultati delle premiazioni che si terranno a Milano nelle prossime settimane, ecco quali sono i 60 ristoranti scelti per i TheFork Awards 2024, ben distribuiti in tutta Italia.

Lombardia (14 ristoranti):

Nobuya – chef Niimori Nobuya, Milano;

Sogni – chef Gianluca Clerici, Milano;

CreDa – chef Crescenzo Morlando e Dario Pisani, Milano;

Ultra – chef Nazar Usachuk, Milano;

Silvano Vini e Cibi al Banco – chef Vladimiro Poma, Milano;

Señorita – chef Jhon Castillo Cardenas, Milano;

Trattoria della Gloria – chef Tommaso Melilli, Milano;

Gesto – chef Daniele Lodigiani, Milano;

Gloria Osteria – chef Manuel Prota, Milano;

Ristorante Canneto – chef Andrea Paris, Paratico (Brescia);

L’Aurum – chef Alberto Quadrio, Erbusco (Brescia);

Da Noi – chef Simone Papillo, Como;

Deg – chef Stefano De Gregorio, Busto Arsizio (Varese);

Silvestro Ristorante – chef Giuseppe Silvestro, Monza.

Lazio (8 ristoranti):

Ego – chef Lorenzo De Lio, Roma;

UMA – chef Matteo Taccini e Luigi Senese, Roma;

Mazzo – chef Francesca Barreca e Marco Baccanelli, Roma;

Riccioli d’oro – chef Luca Ronzoni, Roma;

TAC Thin and Crunchy – chef Pier Daniele Seu, Roma;

Scarpetta NYC – chef Riccardo Ioanna, Roma;

Gallo ristorante di pesce – chef Lorenzo Gallo, Roma;

Dieci – chef Jordan Giusti, Nepi (Viterbo).

Piemonte (7 ristoranti):

San Tommaso 10 – chef Gabriele Eusebi, Torino;

L’Opera di Santa Pelagia Bistrot – chef Ivan Milani, Torino;

Sileo – chef Andrea Brunetti, Nucetto (Cuneo);

Osteria Concreta – chef Andrea Ferrucci, Diano d’Alba (Cuneo);

Trames – chef Luca Ferrero, Canale (Cuneo);

L’Orangerie – chef Luca La Peccerella, Bossolasco (Cuneo);

Osteria DaMa – chef Danilo Massa, Piode (Vercelli).

Sicilia (5 ristoranti):

Maurone Braceria Primordiale – chef Mauro Aiello, Bagheria (Palermo);

Blum Restaurant – chef Riccardo Fazio, Mazzarò (Messina);

Bàtu del Grand Hotel San Pietro – chef Luca Miuccio, Taormina (Messina);

Demenna Luogo di Ristoro – chef Martina Dodeci e Rushan Xhafaj, San Marco d’Alunzio (Messina);

Bavetta – chef Marco Cannizzaro, Catania.

Veneto (4 ristoranti):

Al Tramonto del Cape of Senses – chef Francesco Pavan, Torri del Benaco (Verona);

Vërt Osteria Contemporanea – chef Lorenzo Neri, Caprino Veronese (Verona);

La Posa degli Agri – chef Andrea Valentinetti, Polverara (Padova);

Il Bistrot della Macelleria – chef Andreas Mezzacasa e Matteo Fontanive, Canale d’Agordo (Belluno).

Abruzzo (3 ristoranti):

Rotta dell’Hotel 900 – chef Gianluca Durillo, Giulianova (Teramo);

Osteria dei Maltagliati – che Maicol Giuseppe Capriotti, Torano Nuovo (Teramo);

Costa di Maggio – chef Nunzio Visconti, Fontecchio (L’Aquila).

Campania (3 ristoranti):

Joca – chef Gianluca d’Agostino, Napoli;

Raf Bonetta Pizzeria – chef Raffaele Bonetta, Pozzuoli (Napoli);

Bluu Guerritore Cucina di Campagna – chef Angelo Borghese, Baronissi (Salerno).

Marche (2 ristoranti):

Riva Restaurant – chef Antonio Lerro, Numana (Ancona);

Marino – chef Antonio Di Feo, Pesaro.

Sardegna (2 ristoranti):

Amano – chef Vincenzo Sorvillo, Cagliari;

Maluentu – chef Leonardo Marongiu, San Vero Milis (Oristano).

Toscana (2 ristoranti):

Caffé Giubbe Rosse – chef Giuseppe Lo Presti, Firenze;

L’Ortino – chef Matteo Tiezzi, Cortona (Arezzo).

Trentino Alto Adige (2 ristoranti):

ConTanima del Parkhotel Laurin – chef Dario Tornatore, Bolzano;

Alma9 – chef Gianmarco Bartolucci, Bolzano.

Basilicata (1 ristorante):

Myricae – chef Nicola Stella e Domenico Paolicelli, Matera.

Calabria (1 ristorante):

Campana 12 – chef Daniele Campana, Corigliano Calabro (Cosenza).

Emilia Romagna (1 ristorante):

Agriturismo La Pedrosa – chef Francesco Montemurro, Montefiore Conca (Rimini).

Friuli Venezia Giulia (1 ristorante):

Cardamomo – chef Luca e Andrea Cammarata, Grado (Gorizia).

Liguria (1 ristorante):

Etra – chef Davide Cannavino, Genova.

Molise (1 ristorante):

Ausa – chef Anisia Cafiero e Pasquale De Biase, Isernia.

Umbria (1 ristorante):

Coro Ristorante – chef Ronald Bukri, Orvieto (Terni).

Valle d’Aosta (1 ristorante):