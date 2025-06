Molti dettagli delle nozze di Jeff Bezos a Venezia sono rimasti riservati, si sa però che verranno servite le seppioline in umido della laguna

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è iniziato con tre giorni di festeggiamenti sfarzosi a Venezia. La coppia, che si è già sposata ufficialmente negli Stati Uniti, ha scelto la città veneta per celebrare un “sì” simbolico in grande stile, circondati da oltre 250 invitati. Un evento blindatissimo che sta attirando l’attenzione internazionale ma anche sollevando anche numerose critiche. Molte informazioni sulla festa sono rimaste, per ora, riservate ma c’è un dettaglio che è trapelato nelle ultime ore: nel menu sono presenti le seppioline veneziane, prodotto ormai considerato un lusso.

Le seppioline servite alle nozze di Bezos

Negli ultimi giorni si è parlato molto delle nozze di Bezos a Venezia e uno dei dettagli che sta facendo più parlare è sicuramente quello che riguarda il menù della festa. Sul nome (o sui nomi) degli chef ingaggiati c’è ancora grande riservatezza. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di Fabrizio Mellino il più giovane chef tre stelle Michelin d’Italia, alla guida del ristorante “Quattro Passi” a Nerano, sulla Costiera Amalfitana. Un’altra informazione in circolazione in questi giorni riguarda il menu stellare scelto per la cena inaugurale delle nozze veneziane.

Tra i piatti serviti agli ospiti spiccano le seppie in umido della laguna, un prodotto diventato ormai un lusso estremo. I cambiamenti del clima, infatti, hanno decimato la disponibilità di seppioline. Per questo al mercato di Rialto solo chi è disposto a pagare un prezzo record di oltre 260 euro al chilo riesce a portarsele a casa. Le seppie sono considerate un piatto della tradizione locale ma anche delle eccellenze gastronomiche veneziane. Per questo il piatto tipico delle “seppioline in umido” viene spesso reinterpretato in chiave gourmet.

Indiscrezioni e dettagli sul matrimonio più chiacchierato dell’anno

I festeggiamenti sono iniziati mercoledì sera a Palazzo Brandolini d’Adda, dimora storica affacciata sul Canal Grande, con una cena offerta dalla stilista e amica della coppia Diane von Furstenberg. La sicurezza è stata ulteriormente rafforzata per scongiurare i blitz annunciati dagli attivisti “No Bezos”. Dopo le proteste avvenute nelle scorse settimane, infatti, altri manifestanti sono stati fermati e identificati per aver allestito ieri una manifestazione in piazza San Marco con cartelli contro Bezos e Amazon.

Oggi, venerdì 27 giugno, è il giorno del “sì” simbolico. La cerimonia, per motivi logistici e di sicurezza, non si terrà come previsto all’inizio nel lussuoso yacht di Bezos, il Koru. Come location è stata scelta l’isola di San Giorgio Maggiore, completamente blindata per garantire la massima privacy e sicurezza. La cerimonia vedrà esibirsi Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, mentre sabato sera all’Arsenale è previsto un mega concerto con protagonisti Lady Gaga ed Elton John, che sarebbe già arrivato a Venezia. Per i cocktail si fa sempre più insistente la voce di un coinvolgimento di Alessandro Palazzi, il bartender del Dukes Bar di Londra, considerato uno dei migliori al mondo.

Tra i fornitori confermati figura la storica pasticceria Rosa Salva, che ha confezionato le gift box per gli ospiti con due dolci tipici veneziani: i bussolai, biscotti burrosi perfetti con tè e caffè, e gli zaleti, deliziosi biscotti di farina di mais con uvetta e scorza di limone. Anche il laboratorio vetrario Laguna B parteciperà al matrimonio realizzando bicchieri e oggetti di vetro personalizzati, vere opere d’arte artigianale veneziana.