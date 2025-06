Auto sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma: cos'è successo

A Roma si lavora per ricostruire i fatti di un incidente che ha visto un uomo finire con l'auto sui gradini della scalinata di Trinità dei Monti

Roma, città nota in tutto il mondo per il suo patrimonio storico e architettonico, si rivela protagonista anche per altri episodi che sorprendono e indignano. È il caso dell’ultimo incidente avvenuto in uno dei luoghi più iconici della Capitale: la scalinata di Trinità dei Monti. Una Mercedes ha percorso i gradini che collegano piazza Trinità dei Monti a piazza di Spagna, finendo per incastrarsi lungo la storica scalinata.

L’incidente auto sulla scalinata di Trinità dei Monti

La scalinata di Trinità dei Monti, capolavoro dell’architetto Francesco De Sanctis realizzata tra il 1723 e il 1726, è uno dei simboli di Roma. Questi 135 gradini in travertino da secoli rappresentano un emblema della città Eterna tanto che hanno fatto sfondo a film, sfilate di moda e a diverse celebrazioni. Conosciuta in tutto il mondo insieme alla chiesa della Trinità dei Monti, la scalinata è un sito tanto bello quanto fragile tanto che dal 2019 è anche vietato sedersi sugli scalini. Diversi sono stati, inoltre, gli episodi di danneggiamento del sito.

L’ultimo dei quali è avvenuto proprio nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025. Poco dopo le 4 del mattino, un uomo di 81 anni ha perso il controllo della sua Mercedes nei pressi di piazza Trinità dei Monti. Il veicolo ha imboccato la scalinata e ha iniziato a scendere, fermandosi solo dopo essersi incastrato lungo i gradini. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, che svolgono servizio di vigilanza nella zona di piazza di Spagna. Poco dopo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso l’auto senza provocare danni alla struttura.

Fortunatamente, l’automobilista non ha riportato ferite. L’anziano conducente, però, è stato fermato e sottoposto a test alcolemici, che hanno dato esito negativo. Nonostante ciò, l’uomo è stato denunciato per aver messo in pericolo la pubblica sicurezza e per i danni potenziali a un bene sottoposto a tutela. I dati raccolti dalle telecamere di videosorveglianza della zona saranno fondamentali per ricostruire con esattezza il percorso e i fatti.

Altri episodi di danneggiamento della scalinata di Trinità dei Monti

L’incidente avvenuto nella notte non è un caso isolato ce ne sono altri che hanno fatto scalpore. Già nel maggio del 2022, una Maserati noleggiata da un turista arabo era finita sulla stessa scalinata, provocando danni alla struttura. Anche in quel caso, l’auto guidata da un saudita di 37 anni aveva imboccato via Sistina per poi scendere lungo i gradini, danneggiando alcuni blocchi di travertino. L’accaduto era stato immortalato dalle telecamere di sicurezza, permettendo agli agenti della polizia locale di rintracciare il responsabile e denunciarlo. L’uomo si era poi offerto di ripagare i danni provocati.

Poche settimane dopo questo episodio, la notte del 2 giugno 2022, è avvenuto un altro increscioso incidente. Questa volta due giovani turisti americani, intenti a scendere i gradini verso Piazza di Spagna con un monopattino lo hanno lanciato più volte dalla scalinata. La coppia è stata così denunciata per danneggiamento di bene monumentale. In seguito a un sopralluogo, la Soprintendenza aveva stimato in oltre 60 mila euro i fondi necessari per il restauro della scalinata, riconosciuta come Patrimonio UNESCO.

I danni causati dalla Maserati, infatti, sono stati valutati in circa 45 mila euro: i gradini in travertino presentavano abrasioni che dovevano essere ripristinate mediante l’impiego di malte speciali. A questa cifra si sono aggiunti ulteriori 20 mila euro di danni provocati dall’episodio del monopattino.