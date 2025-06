La città di Venezia si sta preparando per le nozze di Jeff Bezos e protagonisti all'evento saranno anche due prodotti della tradizione veneziana

Tra il 26 e il 28 giugno 2025, Venezia sarà il palcoscenico di uno degli eventi più chiacchierati dell’anno: il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e Lauren Sánchez, giornalista e conduttrice televisiva. La coppia ha scelto la città lagunare per celebrare il giorno del “sì”. Ma, oltre al clamore mediatico che accompagna la cerimonia, c’è un altro aspetto che sta attirando l’attenzione: le eccellenze artigianali veneziane che saranno protagoniste del banchetto nuziale.

Due prodotti veneziani per il matrimonio di Jeff Bezos

L’organizzazione del matrimonio di Bezos e Sanchez è stata affidata alla famosa agenzia inglese Lanza & Baucina che sta mantenendo la massima riservatezza nell’evento. Negli ultimi giorni due nomi di attività veneziane stanno, però, cominciando a circolare come tra i fornitori.

Tra i nominativi che rappresentano il meglio dell’artigianato e della tradizione veneziana spiccano due realtà storiche della città: la pasticceria Rosa Salva e il laboratorio vetrario Laguna B. Rosa Salva, fondata nel 1876 e oggi guidata da Antonio Rosa Salva, sesta generazione della famiglia, è stata incaricata di preparare le “treat bags” per gli ospiti del matrimonio, ovvero dei sacchettini con dolcetti all’interno.

Queste speciali confezioni conterranno due specialità dolciarie tipiche veneziane: i bussolai e gli zalèti. I bussolai sono biscotti semplici ma gustosi nati ancora al tempo della Repubblica di Venezia, perfetti da prendere con un caffè o un tè. Gli zalèti, invece, sono dolcetti fatti con farina di mais, uvetta e scorza di limone.

Accanto alla pasticceria, un altro protagonista dell’artigianato veneziano sarà Laguna B, laboratorio vetrario fondato nel 1994 da Marie Brandolini e oggi diretto dal figlio Marcantonio. Con sede in un palazzo affacciato sul Canal Grande, Laguna B rappresenta l’incontro tra tradizione e creatività contemporanea.

Per il matrimonio di Bezos, Laguna B realizzerà una serie di oggetti di vetro su misura caratterizzati dai profili particolari che rendono ogni pezzo un’opera unica. ‘La Repubblica’ ha ripreso le considerazioni di Brandolini in merito: “Spero che ciò che abbiamo creato sia stato di loro gradimento” sottolineando come questa occasione rappresenti un importante sostegno per la crescita dell’azienda.

Cosa si sa del matrimonio di Bezos a Venezia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez è avvolto nel massimo riserbo, ma non mancano indiscrezioni e polemiche. Secondo alcune fonti, la cerimonia ufficiale potrebbe non svolgersi a Venezia, ma negli Stati Uniti, mentre nella città lagunare si terrà solo la festa esclusiva. Quel che è certo è che Venezia si prepara a ospitare un evento senza precedenti, con una lista di circa 250 invitati tra star di Hollywood, politici e imprenditori di fama mondiale. I nomi in lista contano personalità come Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Lady Gaga, e persino la regina Rania di Giordania.

Nove mega yacht attraccati in punti strategici della laguna, incluso Koru, l’imbarcazione personale di Bezos dal valore stimato di oltre 500 milioni di euro, che dovrebbe ospitare il ricevimento esclusivo. Il party finale potrebbe poi svolgersi alla Scuola Grande della Misericordia, una location storica veneziana. Nonostante la spettacolarità dell’evento, non sono mancate le proteste.

Il movimento “No Space for Bezos” ha già fatto sentire la propria voce con striscioni e manifestazioni contro quella che definisce “la svendita della città” a favore dei ricchi e potenti. Il sindaco Luigi Brugnaro ha espresso preoccupazione, sottolineando la delicatezza della situazione e la possibilità che l’evento venga cancellato.

Sul fronte del catering, invece, tutto è ancora top secret, ma si parla di un budget molto elevato che lascia pensare a chef stellati e sommelier di altissimo livello. Tra i nomi ipotizzati, figurano grandi chef italiani come Fabrizio Mellino e Massimo Bottura mentre come bar tender si parla di Alessandro Palazzi.