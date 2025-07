Annullato il concerto di 50 Cent in programma a Napoli in piazza del Plebiscito: la notizia arriva dopo il caso legato al mancato show di John Legend

Il concerto di 50 Cent in programma a Napoli martedì 8 luglio 2025 è stato annullato: il rapper statunitense avrebbe dovuto esibirsi in Piazza del Plebiscito, ma l’evento tanto atteso è stato cancellato.

Annullato il concerto di 50 Cent a Napoli

L’annuncio della cancellazione è arrivato da parte dello stesso 50 Cent attraverso una storia pubblicata su Instagram: “A tutti i miei fan in Italia, non mi esibirò più in Piazza del Plebiscito a Napoli l’8 luglio – ha scritto l’artista – lo spettacolo è stato annullato e tutti coloro che hanno acquistato i biglietti saranno rimborsati”.

Attraverso i social, 50 Cent ha spiegato così per quale motivo il concerto sia stato annullato: “Purtroppo gli organizzatori dell’evento non hanno rispettato i termini concordati e non possono procedere con lo spettacolo. Non ho altro che amore per l’Italia e apprezzo sinceramente tutto il supporto. Tornerò molto presto”.

Successivamente il rapper ha invitato tutti i possessori dei biglietti a contattare il punto vendita presso cui hanno effettuato l’acquisto originale, oppure la società che si è occupata del ticketing, per ottenere il rimborso.

Grande rammarico per il rapper statunitense che ha dovuto dare una brutta notizia ai propri fan nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Il concerto di Piazza Plebiscito, dove è andata in scena la finale di X-Factor del 2024, era atteso dai tantissimi amanti del rap italiani che non vedevano l’ora di poter assistere dal vivo alla performance di uno degli artisti più influenti del genere.

Diventato famoso nei primi anni 2000 grazie all’uscita degli album ‘Get Rich or Die Tryin’ e ‘The Massacre’, il rapper newyorkese ha all’attivo sei lavori in studio; nel 2022 è stato tra i performer dell’halftime show del Super Bowl LVI prendendo parte all’evento senza essere stato annunciato in precedenza.

Il caso John Legend

Quanto successo con 50 Cent ha subito riportato alla mente l’episodio legato a un altro grande nome della musica internazionale: John Legend. Il cantautore, lo scorso 30 giugno, aveva preso le distanze dagli annunci che pubblicizzavano un suo concerto a Napoli: “Potreste aver visto le pubblicità di uno show a Napoli, dove affermano che io farò una performance in featuring – aveva scritto Legende – queste pubblicità sono state postate senza che io lo sapessi e senza la mia approvazione”.

Alle parole di John Legend, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, ha risposto prontamente una delle società organizzatrici dell’evento: “Da tempo la società stava lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni locali, i fornitori tecnici e i partner artistici per realizzare un appuntamento live di grande richiamo.

Nonostante i contratti regolarmente firmati con gli artisti e gli ingenti sforzi organizzativi messi in campo per offrire uno spettacolo di altissimo livello, la decisione si è resa necessaria a causa delle vendite inferiori alle aspettative, che non permettono di sostenere l’evento delle due star internazionali nelle condizioni previste. Una scelta dolorosa, presa con senso di responsabilità nei confronti del pubblico e degli artisti”.

Dell’accaduto aveva parlato al ‘Corriere del Mezzogiorno’ Ferdinando Tozzi, consigliere delegato del sindaco di Napoli per l’industria della musica e dell’audiovisivo: “Abbiamo appreso dell’accaduto ma siamo ospitanti, perché si tratta di una produzione autonoma. Stiamo dunque cercando di capire pure noi esattamente che cosa stia succedendo”.