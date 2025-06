Il ristorante di Borghese entra nella Guida Michelin: la reazione

Il ristorante di chef Alessandro Borghese "AB Il lusso della felicità" di Venezia è stato selezionato per entrare nella Guida Michelin Italia 2025

Chef, imprenditore, conduttore televisivo, Alessandro Borghese è uno dei volti più amati della cucina italiana. Nato nel 1976 negli Stati Uniti, Borghese ha saputo trasformare la sua passione per la cucina in una carriera di grande successo. Dopo aver viaggiato e lavorato in cucine di tutto il mondo, chef Borghese ha deciso di tornare in Italia per portare avanti la sua visione culinaria. Al grande pubblico si è fatto conoscere grazie a trasmissioni televisive come Cortesie per gli ospiti e soprattutto 4 Ristoranti, il programma cult di Sky. Parallelamente alla carriera televisiva, Alessandro ha avviato la sua attività nella ristorazione con ristoranti di successo, come AB – Il lusso della semplicità che ha sede a Milano e a Venezia. Proprio il locale di Venezia è tra le new entry nella Guida Michelin Italia 2025.

L’ingresso nella Guida Michelin 2025 per Alessandro Borghese

Dopo il grande riscontro dell’ultima edizione di 4 Ristoranti, che quest’anno è giunto alla decima edizione, il successo di Alessandro Borghese sembra non arrestarsi. Lo chef, infatti, con il suo locale AB – Il lusso della semplicità di Venezia è stato inserito nella prestigiosa Guida Michelin Italia 2025. Un traguardo significativo, per Borghese e per il suo team, che è frutto di un lavoro fatto di passione, dedizione e innovazione. Il ristorante di Alessandro Borghese nella città lagunare, aperto nel 2022, si trova in una location d’eccezione: Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, edificio cinquecentesco che ospita anche il celebre Casinò di Venezia. Affacciato sul Canal Grande e dotato di un magnifico giardino interno, il ristorante regala agli ospiti un’esperienza unica.

La scelta di aprire proprio a Venezia non è casuale dato che Borghese aveva sempre dichiarato di amare la città veneta. Nel cuore di Venezia, lo chef ha così portato la sua cucina fatta di: materie prime selezionate, rispetto per la stagionalità e la sua creatività. Tutti ingredienti ideali per sorprendere anche i palati più esigenti. L’entrata a far parte della guida, quindi, è senza dubbio un ottimo traguardo. I locali che vengono inseriti nella Guida Michelin, infatti, sono quelli che in futuro potrebbero guadagnare la tanto ambita stella o al titolo Bib Gourmand, riconoscimento dedicato alle insegne che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nel sito ufficiale della Guida Michelin si legge in merito alla decisione: “La cucina di chef Borghese è moderna, accattivante, piacevolissima! Due i percorsi degustazione a disposizione, con la possibilità di aggiungere i suoi piatti signature.”

La reazione del team di Alessandro Borghese

L’ingresso nella Guida Michelin 2025 rappresenta dunque un nuovo capitolo per Alessandro Borghese e il suo team, un incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa. La soddisfazione della squadra non si è fatta attendere e sul profilo ufficiale Instagram del ristorante è stato pubblicato un post per condividere questo riconoscimento.

In particolare, la felicità del momento traspare dalle parole: “Siamo felici di annunciare che il ristorante AB – Il lusso della semplicità Venezia è stato selezionato nella Guida Michelin Italia 2025. Un traguardo prestigioso e ambito da Chef Alessandro Borghese e dalla sua straordinaria brigata, che ogni giorno mettono passione, impegno e creatività in ogni piatto. Un riconoscimento che ci riempie di gratitudine e conferma il valore del lavoro di squadra, della dedizione e dell’amore per la cucina, spingendoci a crescere e migliorarci costantemente.”