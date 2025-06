Le nozze tra Bezos e Sanchez avranno luogo a Venezia secondo un programma che non è ancora stato reso noto, si sa, però, che arriveranno molti vip

Jezz Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto Venezia come location per celebrare il loro matrimonio e la città lagunare si prepara ad accogliere uno degli eventi più chiacchierati dell’anno. Dal 24 al 30 giugno 2025 arriveranno, quindi, a Venezia personalità influenti e famose. Nonostante non ci siano molte informazioni sull’evento sembra che il ricevimento avverrà a bordo del Koru, l’imponente yacht di Bezos. In questo quadro, però, ci sono anche tensioni: proteste e manifestazioni di alcuni attivisti potrebbero, infatti, mettere a rischio la riuscita dell’evento.

Yacht di lusso e ospiti internazionali al matrimonio di Bezos a Venezia

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, legati sentimentalmente dal 2019, hanno annunciato il fidanzamento ufficiale nel 2023. Sono una delle coppie più famose del jet-set internazionale e per questo Venezia si appresta ad accogliere per il loro matrimonio alcune delle figure più note a livello mondiale. Organizzazione e supervisione dell’intero evento sono state affidate alla rinomata agenzia inglese Lanza & Baucina, specializzata in matrimoni di lusso. La lista degli invitati vede i nomi di circa 250 ospiti, tra personaggi della politica, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Attesi Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, la regina Rania di Giordania, e un nutrito gruppo di star hollywoodiane come Kim Kardashian, Eva Longoria, Kris Jenner e Lady Gaga. Si parla anche della direttrice di Vogue, Anna Wintour, rivista alla quale sarebbe stata affidata l’esclusiva dell’evento.

Saranno, invece, nove i mega yacht che attraccheranno a Venezia per il matrimonio. Il Koru, l’imbarcazione personale di Bezos del valore stimato di oltre 500 milioni di euro sarà, secondo le indiscrezioni, il luogo del ricevimento esclusivo dopo la cerimonia. Il party esclusivo, poi, potrebbe avvenire il 28 giugno alla Scuola Grande della Misericordia. Gli altri yacht pare attraccheranno tra Riva di San Biagio, Punta della Dogana, l’area Adriatica e San Basilio, ma poche informazioni sull’organizzazione sono state per ora rese note. La sicurezza è massima per evitare incursioni mediatiche come quella accaduta giorni fa, quando uno striscione contro Bezos è stato esposto sul campanile di San Giorgio.

Le polemiche e le proteste per il matrimonio di Bezos a Venezia

Il matrimonio di Bezos a Venezia, però, sta creando anche molte polemiche e discussioni. Il movimento Global Project ha già fatto sentire la propria voce appendendo uno striscione sul campanile di San Giorgio con la scritta “No Space for Bezos”. Lo stesso messaggio è comparso su cartelloni e manifesti in diversi punti della città. Il 13 giugno scorso, un corteo al ponte di Rialto ha visto la partecipazione di cittadini, associazioni e comitati che denunciano quella che definiscono “la svendita della città”. La situazione ha raggiunto livelli tali che il sindaco Luigi Brugnaro ha espresso preoccupazione pubblicamente e ha anche affermato che così l’evento potrebbe saltare. Le sue parole sono state riprese dal ‘Gazzettino’: “Con Jeff Bezos bisognerà scusarsi, spero che venga ancora. Rischiamo che non venga.”

La posizione del sindaco di Venezia è condivisa anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha espresso il suo disappunto per il clima che si è venuto a creare. C’è chi teme che il matrimonio, tanto atteso quanto discusso, possa essere annullato o spostato, proprio a causa del malcontento diffuso. Bezos, secondo fonti a lui vicine, non avrebbe gradito l’ostilità che si è creata in laguna nei suoi confronti. Le motivazioni delle proteste sono molteplici: dalla critica alla gestione turistica della città alla denuncia dell’impatto ambientale di Amazon. Gli attivisti hanno per questo promesso nuove manifestazioni proprio nei giorni clou del matrimonio.