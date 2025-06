Tutte le info sul concerto di Bruce Springsteen a Milano: come arrivare allo stadio San Siro, dove parcheggiare, gli orari, i divieti e la scaletta

Bruce Springsteen in concerto a Milano: il Boss torna a esibirsi a San Siro con due date sold out, lunedì 30 giugno e giovedì 3 luglio 2025. Con i due concerti di Bruce Springsteen di quest’anno, salgono a nove le esibizioni del cantautore americano a San Siro: la prima avvenne nel 1985.

Gli show arrivano a pochi giorni dal lancio di “Tracks II: The Lost Albums”, sette dischi mai ascoltati del Boss, raccolti in un cofanetto con 83 brani di cui 74 mai pubblicati prima. E nel frattempo c’è grande attesa per l’uscita del film autobiografico “Springsteen – Liberami dal nulla”, con il Boss interpretato dall’attore Jeremy Allen. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui due concerti: gli orari, come arrivare allo stadio Mezza, dove parcheggiare e la scaletta degli show.

Come arrivare a San Siro per il concerto di Springsteen

Il Comune di Milano ha stabilito un nuovo piano di mobilità che riguarda tutti gli eventi dell’estate 2025 allo stadio San Siro. Il giorno del concerto, a partire dalle ore 12.00 e fino alla fine dell’evento, non è possibile circolare in auto nella zona adiacente all’impianto.

Alla luce dei divieti, la soluzione più pratica per raggiungere lo stadio Meazza è quella di farlo affidandosi ai mezzi pubblici. In metropolitana si arriva con la linea M5 Lilla fermata San Siro e con la linea M1 scendendo alla fermata Lotto, mentre con autobus e tram ci sono le linee 49 da piazza Tirana, fermata di Via Harar e 16 da Piazza Fontana, fermata al capolinea di Piazzale Axum.

Nelle serate dei concerti vengono prolungati gli orari della metropolitana di Milano: l’ultima partenza dai capolinea delle linee M1 e M5 è prevista per l’1.00. Le linee M2, M3 e M4 chiudono ai soliti orari, ma i treni vengono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4.

Concerto Springsteen a San Siro, dove parcheggiare

Detto che affidarsi ai mezzi pubblici sarebbe la soluzione migliore per raggiungere San Siro in occasione dei concerti di Bruce Springsteen, per chi arriva in auto da fuori Milano esistono i parcheggi convenzionati dello stadio A, B, C, O e D e anche il parcheggio Centauro: entrambi si possono prenotare online con prezzi che generalmente sono di 25 euro per tutta la serata, ma onde evitare sorprese è sempre bene controllare in anticipo.

Orario concerto Springsteen Milano, quando aprono i cancelli

L’apertura dei cancelli per accedere a San Siro è prevista per le ore 17.00: per eventi di tale portata, si consiglia sempre di arrivare con sufficiente anticipo, così da poter svolgere in tempo tutti i processi di controllo dei biglietti. Di seguito gli ingressi per la tipologia di tagliandi:

Ingresso 2 – Prato B

Ingresso 3 – Primo Anello e Secondo Anello Verde

Ingresso 5 – Terzo Anello Verde

Ingresso 7 – Secondo Anello Rosso

Ingresso 8 – Primo Anello Rosso e Hospitality Pack (Lounge)

Ingresso 9 – Terzo Anello Rosso

Ingresso 10 – Prato B

Ingresso 11 – Diversamente Abili

Ingresso 13 – Terzo Anello Blu

Ingresso 14 – Primo Anello e Secondo Anello Blu

Ingresso 15 – Prato A.

Concerto Springsteen San Siro, cosa si può portare e cosa no

Per ragioni di sicurezza esistono delle regole precise che riguardano l’accesso a San Siro: è vietato introdurre all’interno dell’impianto bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo e bevande non alcoliche in bottiglie di plastica con capacità superiore a un litro. Le bevande non alcoliche, comunque, possono entrare solo in bottiglie senza tappo.

Vietato introdurre animali, eccezion fatta per i cani guida e da assistenza rigorosamente addestrati, valigie, passeggini, trolley e borse e zaini con una capacità superiore ai 15 litri.

Il regolamento prevede, inoltre, il divieto di introdurre: armi (anche finte), oggetti con bordi acuminati o affilati, materiale infiammabile o esplosivo, fumogeni, fuochi d’artificio, bastoni, ombrelli a punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali o semi professionali, power bank e puntatori laser.

Tra gli oggetti vietati troviamo anche: droni, pattini, monopattini, caschi, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray e qualsiasi sostanza illecita.

La scaletta di Bruce Springsteen a Milano

I grandi classici del repertorio di Bruce Springsteen dominano la scaletta dei suoi concerti di Milano. Al netto di possibili cambi di programma, le canzoni che il Boss suonerà a San Siro saranno queste: