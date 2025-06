Le migliori creme solari, la classifica di Altroconsumo

Proteggersi dal sole è importante soprattutto d’estate, quando l’esposizione ai raggi solari aumenta, in modo particolare al mare. Come ogni anno Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha pubblicato i risultati dei test sulle creme solari disponibili sul mercato. La classifica è il frutto di analisi finalizzate a verificare l’efficacia dichiarata sull’etichetta in merito alla protezione effettiva contro i raggi UVA e UVB, indispensabile per chi ama esporre il proprio corpo al sole sulla spiaggia.

Tra i parametri utilizzati per stilare la graduatoria dedicata alle migliori creme solari, troviamo anche la completezza e la chiarezza delle informazioni riportate sulle etichette, l’eventuale presenza di ingredienti sconsigliati e l’impatto ambientale del contenuto e del prodotto. A ciò si aggiunge anche la valutazione dei consumatori che hanno espresso il loro parere su caratteristiche come l’odore, la spalmabilità, la consistenza e l’untuosità. Ogni crema solare è stata analizzata alla “cieca”, senza che il prodotto fosse riconoscibile.