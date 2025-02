4 Ristoranti di Borghese a Cremona: il locale vincitore

Durante l’ultima puntata di 4 Ristoranti, lo chef Alessandro Borghese ha potuto eleggere il miglior ristorante della zona di Cremona.

“4 Ristoranti” è un programma televisivo culinario ideato e condotto dallo chef Alessandro Borghese che ha rapidamente conquistato il pubblico grazie al suo format avvincente. In ogni episodio, quattro ristoratori della stessa area geografica si sfidano per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante. Quest’anno la trasmissione è giunta alla decima edizione e il programma non smette di sorprendere. L’ultima puntata del programma, andata in onda il 23 febbraio 2025 su Sky e NOW, ha avuto come protagonista Cremona. La città lombarda, celebre per la sua storia musicale e per la tradizione della liuteria, è stata il palcoscenico perfetto per una sfida che ha visto confrontarsi quattro ristoranti del posto.

I locali in gara nell’ultima puntata di 4 Ristoranti a Cremona

Nei giorni scorsi chef Borghese è stato protagonista di discussioni e polemiche perché in un post Instagram, pubblicato mentre si trovava a Pisa, aveva esaltato anche il “cacciucco pisano”. In realtà, però, il cacciucco sarebbe un piatto livornese e questo ha riaperto le rivalità storiche tra le due città. Nonostante le diatribe sui social Borghese continua a ottenere grande successo con le sue puntate di 4 Ristoranti. Dopo Treviso e il Lago di Garda, l’ultima puntata andata in onda era ambientata a Cremona.

Cremona non è solo la patria di Stradivari, ma anche un luogo con una tradizione culinaria ricca e autentica. In questa puntata, Alessandro Borghese ha messo alla prova quattro locali che rappresentano diverse anime della cucina locale. Il piatto speciale scelto questa volta è stato il risotto alla zucca, un classico della cucina lombarda che ha messo alla prova le capacità degli chef. Il primo locale è stato “L’oSte di Maria“, un ristorante situato nel centro storico proprio vicino al Duomo e aperto. La titolare, Maria, di origini francesi e portoghesi, dopo aver avuto molte esperienze in giro per il mondo ha aperto il locale insieme allo chef Stefano, suo genero.

Il secondo ristorante in gara è stato il “Juliette Lounge Restaurant“, un’elegante cascina ristrutturata poco fuori dal centro di Cremona. Qui, Sergio, il gestore, ha voluto creare insieme alla compagna un ambiente raffinato e accogliente, con una cucina che privilegia ingredienti ricercati. Il terzo sfidante è stato “Il Remolino“, l’unico ristorante fuori dalla città di Cremona. Il locale situato all’interno del Parco Adda Nord è immerso nella campagna di Casaletto Ceredano ed è anche dotato di un maneggio. Lorenzo, il proprietario, ha puntato su un’atmosfera rustica e su piatti dai sapori autentici.

Infine, il quarto ristorante in gara è stato “Il Violino“, gestito da Takayuki. Situato nel cuore di Cremona, questo locale elegante ha affascinato tutti con il suo stile raffinato. Durante la competizione, i ristoratori hanno dovuto sottoporsi alle consuete valutazioni di Alessandro Borghese e degli altri concorrenti, che hanno giudicato location, menù, servizio e conto.

I locale vincitore nell’ultima puntata di 4 Ristoranti a Cremona

Dopo una sfida combattuta, il vincitore della puntata di Cremona è stato “L’oSte” di Maria, che ha conquistato il primo posto. È stato ancora una volta decisivo il voto di Alessandro Borghese, che ha ribaltato la classifica portando il totale a 129 punti. Il ristorante ha saputo distinguersi grazie al suo ambiente accogliente e a una cucina che ha convinto per qualità e attenzione ai dettagli.

Al secondo posto si è classificato “Il Remolino” di Lorenzo, che inizialmente aveva ottenuto il punteggio più alto dai colleghi con 94 punti. Il verdetto finale, però, lo ha fatto scivolare di una posizione. Il terzo posto è andato a “Il Violino” di Takayuki, che ha totalizzato 123 punti. L’eleganza del locale e l’elevata qualità della cucina hanno colpito positivamente, ma il piatto speciale non ha convinto appieno e alcuni ritardi nel servizio hanno influito sul giudizio complessivo.

L’ultimo posto è stato assegnato al “Juliette Lounge Restaurant” di Sergio, che ha totalizzato 111 punti. Il ristorante ha ottenuto un buon punteggio per la location, ma il servizio e il piatto speciale non hanno soddisfatto.