Nell’ultima puntata di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ha fatto tappa sul Lago di Garda dove ha potuto eleggere il miglior ristorante della zona

Alessandro Borghese e il suo celebre programma 4 Ristoranti sono ormai un’istituzione per gli amanti della cucina e delle sfide gastronomiche. Il programma anche quest’anno continua a viaggiare per l’Italia alla scoperta delle migliori realtà ristorative locali. L’ultima puntata di domenica 16 febbraio 2025 ha visto lo chef e conduttore approdare sulla riva trentina del Lago di Garda, in particolare nei suggestivi borghi di Riva del Garda e Torbole sul Garda. Questi luoghi, noti per il loro paesaggio mozzafiato e per la qualità dei prodotti locali, sono stati il palcoscenico di una sfida a colpi di piatti tipici, tra cui la carne salada, i bigoli con le sarde, gli strangolapreti, il pesce di lago e i broccoli.

I locali in gara nell’ultima puntata di 4 Ristoranti sul Garda

Dopo Treviso, 4 Ristoranti di Borghese è arrivato lungo le rive trentine del Lago di Garda. Il piatto speciale in questa ultima puntata di 4 Ristoranti sono stati gli strangolapreti burro e salvia, un classico della tradizione trentina nato dalla semplicità del mondo rurale. Questo primo piatto, simile agli gnocchi, viene realizzato con un impasto di pane, spinaci, uova e grana e rappresenta uno dei simboli della cucina locale.

Tra i ristoranti in gara, La Cort Cucina e Vino si distingue per il suo stile elegante e per il concept di vineria e “cicchetteria”, con piatti preparati per accompagnare la degustazione di vini selezionati. Situato nel cuore di Riva del Garda, il locale di recente apertura è gestito da David che propone una cucina capace di coniugare tradizione e innovazione. In una piazzetta nascosta dai classici circuiti turistici sorge l’Osteria Il Gallo gestito dallo chef Gildo. Qui si trovano molti piatti tipici trentini come la carne salada, ma anche ottimi piatti della cucina italiana.

Il terzo locale in gara è l’Osteria La Contrada, un ristorante storico con un’ampia offerta di piatti tipici del territorio. Il titolare Luca, detto il “Biao”, con un passato tra Los Angeles e il mondo delle crociere, ha trasformato il locale in un punto di riferimento per chi cerca una cucina fedele alle tradizioni ma con un tocco personale. Infine, il Ristorante Molo Paradiso si affaccia direttamente sul lago e si trova all’interno dell’Hotel Paradiso a Torbole. La sua titolare, Albina offre un menù che fonde tradizione trentina con la cucina mediterranea ma con un’attenzione particolare ai piatti di pesce di lago.

Il locale vincitore nell’ultima puntata di 4 Ristoranti sul Garda

A trionfare nella sfida di 4 Ristoranti sul Garda con ben 88 punti è stato il Ristorante Molo Paradiso di Albina. Questo locale ha saputo conquistare sia i tre avversari, ottenendo il punteggio più alto, sia Alessandro Borghese, che ha confermato il risultato. La vista spettacolare sul lago, l’atmosfera accogliente e la qualità della cucina hanno fatto la differenza. Al secondo posto si è piazzato Luca dell’Osteria La Contrada con 85 punti.

Terzo posto per David de La Cort Cucina e Vino, che inizialmente si era imposto come favorito, mentre ultimo classificato è stato Gildo dell’Osteria Il Gallo, penalizzato dai troppi errori. Con questa puntata sul Lago di Garda, 4 Ristoranti ha ancora una volta confermato la sua capacità di raccontare le eccellenze gastronomiche italiane, valorizzando le tradizioni locali e regalando agli spettatori un viaggio culinario ricco di emozioni.