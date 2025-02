Nella decima stagione 4 Ristoranti, chef Alessandro Borghese ha fatto tappa a Trani, dove ha incoronato il miglior ristorante del centro storico

Tappa pugliese per la nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: il van dello chef romano ha fatto capolino a Trani, dove quattro ristoratori si sono sfidati per ottenere il titolo di miglior ristorante del centro storico.

4 Ristoranti a Trani: il locale vincitore

L’episodio andato in onda domenica 2 febbraio 2025 ha visto sfidarsi quattro ristoratori di Trani, città pugliese che si affaccia sul Mar Adriatico: una località ricca di storia e tradizioni, dove si può ammirare il meraviglioso Castello Svevo e la splendida cattedrale romanica.

Dal punto di vista gastronomico, la cucina tipica di Trani è caratterizzata da piatti di mare e di terra e da specialità come l’intramontabile riso, patate e cozze, le bombette e le orecchiette con le cime di rapa, un vero e proprio “must” di tutto il territorio pugliese.

Il format di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è quello ormai consolidato da anni: in ogni puntata lo chef si reca in una determinata località, dove quattro ristoratori si sfidano a colpi di piatti e ospitalità. A turno si provano le specialità dei ristoranti in gara e ogni concorrente, a fine pasto, assegna un punteggio che va da 0 a 10 alla location, al menu, al servizio e al conto.

Anche chef Borghese assegna i propri voti che al termine della puntata possono confermare o ribaltare quelli dei ristoratori. In ogni puntata, poi, c’è un piatto special scelto da Borghese: per Trani si è trattato delle orecchiette, una vera istituzione pugliese.

Come detto sono quattro i concorrenti che si sono sfidati a Trani, a cominciare da Deborah, titolare del ristorante Terradimare, sul porto della località pugliese: nel locale si occupa della sala, mentre a gestire la cucina è il fratello Domenico.

Altro locale in gara è il Ristorante Pelledoca di Carlo: originario di Bari, dopo 25 anni da venditore di automobili ha deciso di cambiare vita per dedicarsi anima e corpo alla ristorazione. La sua è una cucina prevalentemente di pesce, con abbinamenti che mischiano la tradizione e l’innovazione.

In un palazzo del Quattrocento si trova Memento Ristorante, il locale di Domenico che propone piatti e prodotti tipici del territorio, strizzando però l’occhio alla modernità. Babalù, infine, è il ristorante di Maurizio nella suggestiva cornice del porto.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante del centro storico di Trani è stato Terramare di Deborah: ha ottenuto 116 punti, 36 dei quali assegnati da chef Alessandro Borghese che ha lodato la proposta giovane e interessante del locale. In classifica al secondo posto si sono piazzati Babalù di Maurizio e Memento Ristorante di Domenico, entrambi a quota 113 punti, mentre Ristorante Pelledoca di Carlo è arrivato a 103 punti.

Le tappe di Borghese

Prima di Trani, Alessandro Borghese, uno degli chef più influenti d’Italia, aveva fatto tappa a Viterbo per incoronare la migliore osteria della “Città dei Papi”. In precedenza, invece, il van di 4 Ristoranti era andato a Senigallia per incoronare il miglior ristorante sul lungomare.

La stagione in corso del noto programma era iniziata con una puntata speciale che aveva visto Borghese recarsi in diverse località italiane alla ricerca della migliore pizzeria contemporanea. Successivamente, invece, era toccato a Carrara e al Canavese.