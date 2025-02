Alessandro Borghese è arrivato a Pisa per girare una nuova puntata di 4 Ristoranti ma un post social sulla città ha fatto arrabbiare i livornesi

Alessandro Borghese è uno degli chef più noti e amati della televisione italiana che ha raggiunto una grandissima popolarità grazie a 4 Ristoranti. Questo show, giunto ormai alla decima edizione, vede sfidarsi ristoranti in tutta Italia ed è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di cucina e viaggi. Proprio in questi giorni Borghese e il suo team sono sbarcati a Pisa per girare una nuova puntata, dedicata alla ristorazione della città della Torre Pendente. L’annuncio delle riprese ha subito acceso l’entusiasmo dei pisani, curiosi di scoprire i locali partecipanti. Per annunciare la nuova puntata Borghese ha pubblicato, come fa sempre, un post sui social sulla città. Questa volta, però, alcune parole dello chef hanno scatenato un acceso dibattito e, in particolare, l’irritazione dei livornesi.

Il post di Borghese che ha fatto arrabbiare i livornesi

L’ultima puntata di 4 Ristoranti è andata in onda domenica 16 febbraio dal Lago di Garda ed è stata come sempre un successo. Alessandro Borghese, però, continua a girare l’Italia con il team del programma per scoprire i migliori locali nelle diverse città della penisola. Questa settimana il celebre chef è arrivato a Pisa. Come da tradizione, quando arriva in una nuova località, Borghese ha condiviso sui suoi canali social un messaggio per descrivere ed elogiare la città. Parlando di Pisa, Borghese ha sottolineato la bellezza, la storia e le tradizioni culinarie.

Nella sua descrizione, lo chef prima ha esaltato il fascino della città: “Pisa è cultura, è storia, è sapore. Tra vicoli fermi nel tempo, piazze affascinanti e piatti della memoria, ogni angolo ti svela una nuova sorpresa.[…]” E fino a qui, tutto nella norma. Ma a suscitare la reazione indignata dei livornesi è stato un passaggio successivo dove si parla di cibo. Alessandro Borghese, infatti, ha continuato scrivendo: “Le sue tradizioni di cucina sono un mix perfetto di passato e presente: la torta co’ bischeri, il cacciucco pisano, il cinghiale, la trippa… Un’esplosione di sapori in un viaggio tra Medioevo e Rinascimento.” Ed è proprio la dicitura “cacciucco pisano” ad aver fatto infuriare gli abitanti di Livorno.

Il cacciucco, infatti, è da sempre il simbolo della cucina livornese, una zuppa di pesce povera nata tra le famiglie dei pescatori. Tradizionalmente preparata con pesci di scarto, molluschi e crostacei, viene cotta lentamente con pomodoro e vino rosso e servita su fette di pane abbrustolito e condito con aglio. Un piatto identitario che i livornesi difendono con orgoglio. Il fatto che Borghese abbia attribuito il cacciucco anche a Pisa ha riacceso la storica rivalità tra le due città toscane, scatenando una pioggia di commenti indignati sui social.

Le reazioni dei livornesi sui social

L’episodio è solo l’ultima scintilla in una rivalità che affonda le radici nei secoli. Pisa e Livorno, due città vicine ma profondamente diverse, hanno avuto un rapporto spesso di rivalità con episodi storici e aneddoti che hanno alimentato questa competizione. I livornesi non hanno affatto gradito l’accostamento del loro piatto simbolo alla cucina pisana e si sono scatenati nei commenti sotto il post di Alessandro Borghese. Le risposte vanno dall’indignazione all’ironia, con utenti che rivendicano la paternità esclusiva del cacciucco.

Un commento lapidario recita: “Il cacciucco è solo uno, buonissimo ed è LIVORNESE!”, mentre un altro utente osserva con sportività: “Il cacciucco è livornese, noi pisani sappiamo fare altro”. C’è chi sottolinea con fermezza la ricchezza gastronomica di Pisa e chi fa dell’ironia: “Il cacciucco pisano è famoso quasi quanto il babà torinese”. Non manca chi si lascia andare all’esagerazione: “Sei da denuncia!” oppure “Il cacciucco pisano fa rabbrividire.”