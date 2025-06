Cominciano a girare diversi nomi su chi potrebbe essere lo chef delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez che si terrà tra pochi giorni a Venezia

Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a celebrare a Venezia un matrimonio che promette di essere uno degli eventi più esclusivi dell’anno. Tre giorni di festeggiamenti, dal 26 al 28 giugno che vedranno partecipare alcuni dei nomi più importanti del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della politica. Si parla, infatti, di quasi 200 ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Nonostante il riserbo assoluto imposto dall’agenzia organizzatrice dell’evento, Lanza & Baucina, alcune indiscrezioni stanno iniziando a filtrare. Ma c’è una domanda che molti si stanno ponendo e non ha ancora trovato risposta: chi sarà lo chef incaricato di cucinare per il ricevimento?

Chi sarà lo chef per le nozze di Bezos

Le nozze di Bezos e Sanchez sono sicuramente uno degli eventi più chiacchierati degli ultimi giorni. Al gossip, si sono aggiunte però polemiche e cambi di programma. Il mega-yacht Koru di Bezos e la nave appoggio Abeona erano attesi a Venezia, ma all’ultimo l’arrivo è stato cancellato probabilmente per motivi logistici e per le proteste crescenti in città contro l’evento. Anche la sede del ricevimento finale ha subito un cambio di rotta: dalla Scuola Grande della Misericordia si è passati all’Arsenale, luogo più riservato e facilmente gestibile a livello di sicurezza. Un altro tema che da giorni imperversa, invece, riguarda lo chef del ricevimento.

A oggi, nessuna conferma ufficiale ma il nome più accreditato sarebbe quello di Fabrizio Mellino, classe 1991, il più giovane chef tre stelle Michelin d’Italia. Alla guida del ristorante “Quattro Passi” a Nerano, sulla Costiera Amalfitana. Nell’estate del 2024 Bezos, Sánchez e l’amico Magic Johnson cenarono proprio ai “Quattro Passi”. Un incontro che, secondo alcuni, potrebbe essere stato un vero e proprio test. A questo evento si aggiunge un altro importante indizio: il ristorante “Quattro Passi” ha annunciato che sarà chiuso proprio nei giorni delle nozze, dal 25 al 28 giugno. Una decisione importante per una struttura di questo tipo che decide di chiudere proprio durante la stagione turistica estiva. Lo chef, per ora, non ha commentato ma ha solo detto che questo è un periodo per lui speciale dato che a breve nascerà suo figlio.

Altre fonti parlano invece di una squadra di chef, anche stranieri, coinvolti per garantire un’offerta gastronomica ampia e diversificata. Circola anche il nome della storica azienda di banqueting Federico Salza, fondata a Pisa nel 1898 e specializzata in eventi di lusso. Per i cocktail, spunta un altro nome importante: Alessandro Palazzi, leggendario bartender del Dukes Bar di Londra, famoso per i suoi Martini.

Due eccellenze già confermate alle nozze di Bezos

Se sul nome dello chef permane incertezza, due realtà veneziane sono già confermate come fornitori ufficiali del matrimonio di Bezos. La prima è Rosa Salva, storica pasticceria fondata nel 1876 e oggi guidata da Antonio Rosa Salva, sesta generazione della famiglia. La celebre pasticceria è stata incaricata di confezionare le “treat bags” per gli ospiti: piccoli sacchetti con dolcetti tradizionali veneziani, tra cui i bussolai e gli zalèti.

I bussolai sono biscotti secchi a forma di ciambella, anticamente preparati sulle isole della laguna per resistere nei lunghi viaggi in mare. Gli zalèti, invece, sono realizzati con farina di mais, uvetta e scorza di limone: una vera specialità della Serenissima. Questi piccoli omaggi gastronomici rappresentano un modo per legare l’evento alla storia e all’identità della città.

L’altro nome confermato è quello di Laguna B, laboratorio vetrario d’eccellenza fondato nel 1994 da Marie Brandolini e oggi diretto dal figlio Marcantonio. Con sede su un palazzo che affaccia sul Canal Grande, Laguna B è famoso per la lavorazione artigianale del vetro e per i suoi oggetti dal design moderno e raffinato. Per l’occasione, realizzeranno oggetti in vetro personalizzati che decoreranno molto probabilmente le tavole dell’evento.