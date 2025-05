Max Giusti durante uno sketch dove imitava lo chef Alessandro Borghese ha insultato la città di Cremona creando non poche polemiche e discussioni

È bastato un breve sketch nello show della Gialappa’s Band andato in onda lunedì sera su TV8 per accendere un dibattito sui social. Al centro dell’attenzione, l’imitazione dello chef Alessandro Borghese da parte del comico Max Giusti. Giusti nella rubrica “Ciak scartati” si è lasciato sfuggire un epiteto infelice ai danni della città di Cremona e la cosa non poteva che suscitare alcune polemiche. Anche se alla fine molti cremonesi hanno risposto con ironia e sarcasmo, prendendo la cosa con leggerezza.

Max Giusti imita Borghese e insulta Cremona

La Gialappa’s Band conduce su TV8 un programma comico che mescola satira, parodie e sketch esilaranti con il commento inconfondibile del trio comico. Al centro dello show ci sono le imitazioni di personaggi famosi, rubriche fisse come i “Ciak scartati” e l’umorismo che ha reso la Gialappa’s celebre fin dai tempi di “Mai dire Gol”. Tra i personaggi famosi imitati oltre a politici italiani e conduttori come Amadeus c’è anche lo chef Alessandro Borghese. Ed è proprio in uno sketch dove Max Giusti imita lo chef che scappa un insulto verso la città di Cremona.

La scena “incriminata” è andata in onda nella rubrica satirica “Ciak scartati”, uno dei momenti più esilaranti dello show condotto dalla Gialappa’s. Qui Max Giusti propone una caricatura dello chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, noto in tv per il suo programma “4 Ristoranti“. L’imitazione, volutamente grottesca, aveva già fatto ridere il pubblico in altre puntate ma questa volta alcuni spettatori non l’hanno presa bene. Nel ciak dedicato a Cremona, infatti, Giusti-Borghese esclama un epiteto diretto alla città che ha fatto storcere il naso a molti: “Siamo a Cremona, città di stron…”.

Un’uscita tagliente ma anche in disaccordo con quanto detto dallo stesso Borghese nella puntata di “4 Ristoranti” girata a Cremona lo scorso dicembre. Allora, lo chef aveva elogiato la città e aveva ricordato la sua tradizione liutaria. Aveva, inoltre, menzionato che sono originari di Cremona importanti personaggi come Antonio Stradivari e Sofonisba Anguissola, pittrice cinquecentesca e simbolo dell’emancipazione femminile. Borghese aveva poi valorizzato la cucina locale. In altre parole, nel vero programma “4 Ristoranti”, Cremona era stata omaggiata dallo chef. Per questo motivo, l’epiteto usato da Giusti nella parodia ha suscitato un coro di reazioni sui social, tra chi si è sentito offeso e chi invece ha preferito ridere della cosa.

Le reazioni social all’imitazione di Max Giusti

Nonostante la battuta infelice di Max Giusti, il dibattito che ne è scaturito sui social ha avuto toni più ironici che indignati. A fronte del crescente chiacchiericcio online, infatti, la Gialappa’s è intervenuta pubblicando un reel sul proprio profilo Instagram ufficiale. Il video dove Max Giusti imitando Borghese pronuncia la frase incriminata è accompagnato dal messaggio: “Ci scusiamo con gli abitanti di Cremona…”. La risposta del pubblico, a quel punto, non si è fatta attendere sotto il video.

Accanto ai commenti critici, sono apparsi numerosi messaggi di cremonesi che l’hanno presa con filosofia e alcuni anche con una risata. C’è chi ha scritto: “Da cremonese sto morendo dal ridere, grandissimo!”, oppure: “Cat, se lo dice Max Giusti va bene, non mi offendo!”. Altri, da Piacenza, si sono addirittura detti “Pienamente d’accordo con la frase”, probabilmente per giocare sulla storica rivalità tra città vicine. Tra i tanti commenti, uno emerge con un certo peso: “Max Giusti quando imita Borghese è al suo apice”, a conferma che l’imitazione ha comunque colpito nel segno.