Ultimo appuntamento con la sesta stagione di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti“: giovedì 25 giugno 2020, alle ore 21,15, va in onda su Sky e NOW TV la puntata girata in Lunigiana.

Dopo l’episodio zero con ospiti i The Jackal e le tappe a Venezia, Valle d’Aosta, Roma, Riviera del Conero, Arezzo, Val Badia, Milano, Friuli e Cilento, Alessandro Borghese va alla ricerca del miglior ristorante in un borgo della Lunigiana.

Il format dello show, anche quest’anno, è rimasto invariato: quattro ristoratori della medesima zona si sfidano a colpi di prelibatezze per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. In palio, per il vincitore di puntata, c’è il titolo di miglior ristorante ma anche un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività.

4 Ristoranti di Alessandro Borghese: i concorrenti in Lunigiana

I ristoranti che si contendono la vittoria in Lunigiana sono il Ristorante La Corte, la Trattoria Quinta Terra, l’Agriturismo Montagna Verde e il Ristorante Agriturismo Ca’ Vidè. L’oggetto di bonus, questa settimana, sono gli sgabei, una particolare tipologia di pasta lievitata che può essere utilizzata come pane o per accompagnare salumi e formaggi.

4 Ristoranti di Alessandro Borghese: tutti i vincitori

L’episodio in Lunigiana conclude la sesta stagione di “4 Ristoranti”, nel corso della quale Alessandro Borghese ha fatto tappa a Venezia (vincitore: Zanze XVI), in Valle d’Aosta (vincitore: Campo Base), a Roma (vincitore: Michela & Paolo), nella Riviera del Conero (vincitore: Ristorante Dario), ad Arezzo (vincitore: La Lancia d’Oro), in Val Badia (vincitore: il Rifugio La Marmotta), a Milano (vincitore: Hyggie), in Friuli (vincitore: Stella d’Oro) e nel Cilento (vincitore: Podere Rega).

Tiziana Rubini di Podere Rega, l’ultima vincitrice, ha commentato così la vittoria: “Siamo stati vincenti perché siamo stati autentici. Pensiamo che Alessandro Borghese abbia apprezzato, più degli altri, la nostra location, il rapporto diretto tra la cucina e l’azienda agricola, la stagionalità del menu proposto e la presentazione dei nostri piatti creati mantenendo inalterata la freschezza. Non ultima la nostra attenzione all’esaltazione dei sapori con sapienti accostamenti”.

E poi: “Il premio lo dedico a mio padre che ho perso prematuramente e con cui avrei volentieri voluto condividere questa meravigliosa esperienza culminata nella vittoria finale, sperando di aver onorato la sua memoria e i valori che mi ha trasmesso”.