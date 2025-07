Dopo il matrimonio celebrato in grande stile a Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto di trascorrere la loro luna di miele in Sicilia

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez è stato uno degli eventi più chiacchierati degli ultimi giorni. La cornice scelta è stata Venezia, dove la coppia aveva organizzato un evento di tre giorni che ha visto la partecipazione di oltre 200 tra star dello spettacolo, imprenditori, politici e reali. Ma l’amore che Bezos e Sanchez hanno per l’Italia sembra non essere finito. Dopo Venezia, i due hanno deciso di proseguire il loro viaggio di nozze senza lasciare il Bel Paese e hanno scelto un’altra località italiana per il viaggio di nozze: la Sicilia.

Luna di miele in Sicilia per Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Per la loro prima vacanza da neo-sposi, Jeff e Lauren hanno scelto Taormina, una delle mete italiane più amate dai vip di tutto il mondo. La coppia è partita da Venezia a bordo di un elicottero che li ha trasferiti al super yacht “Koru”, un’imbarcazione a vela da 130 metri dal valore di oltre 500 milioni di dollari. Lo stesso yacht sul quale la coppia ha trascorso le vacanze estive proprio in Italia l’anno scorso. A bordo di Koru i due hanno raggiunto la Sicilia. La meta per questi primi giorni è Taormina e in particolare il Four Seasons San Domenico Palace, lussuoso hotel a cinque stelle ospitato in un antico convento domenicano.

Il complesso era stato fondato nel 1430 dal barone Damiano Rosso d’Altavilla e poi è stato trasformato in albergo solo a inizio Novecento. Questa splendida struttura, con vista sull’Etna, ha accolto nel tempo ospiti di grande fama come Oscar Wilde, re Edoardo VII, il barone Rothschild e lo scrittore DH Lawrence. È stato anche set della seconda stagione di “The White Lotus”, serie cult di HBO. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il magnate di Amazon si sarebbe innamorato follemente di Taormina proprio l’anno scorso, durante le vacanze italiane e qui sarebbe voluto tornare.

Le nozze da sogno a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Le nozze veneziane di Jeff Bezos e Lauren Sanchez resteranno nella storia per la loro grandiosità ma anche per le numerose polemiche che ci sono state. In molti, infatti, non erano d’accordo con l’organizzazione dell’evento nella laguna e parlavano di “svendita della città agli oligarchi”. Jeff Bezos però non ha rinunciato e nonostante qualche cambio di programma all’ultimo minuto per garantire sicurezza e privacy tutto è andato per il meglio. La cerimonia simbolica si è svolta sull’isola di San Giorgio Maggiore che è stata completamente blindata. Il matrimonio, inoltre, alla fine ha registrato un impatto economico sulla città stimato in circa 957 milioni di euro.

Gli sposi hanno scelto la tradizione italiana per il menu nuziale. Lo chef Fabrizio Mellino, tre stelle Michelin del ristorante Quattro Passi di Nerano, ha curato il banchetto. Il piatto simbolo è stato la pasta alla Nerano, amatissima dallo stesso Bezos, composta da spaghetti, zucchine fritte, provolone del Monaco e basilico fresco. Accanto, non sono mancate le pizze di Ciro Oliva, realizzate con impasti speciali provenienti dal Rione Sanità di Napoli. Per concludere, mille dolci del maestro pasticcere Sal De Riso, tra cui le celebri delizie al limone e ricotta e pere.

Per l’occasione, sono stati coinvolti anche due storici brand veneziani. La pasticceria Rosa Salva, fondata nel 1876, ha confezionato le gift bag per gli ospiti con biscotti tradizionali come i bussolai e gli zalèti. Mentre Laguna B, laboratorio vetrario d’eccellenza affacciato sul Canal Grande, ha realizzato oggetti in vetro personalizzati per decorare i tavoli dell’evento.