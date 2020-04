4 Ristoranti di Alessandro Borghese torna in tv con i The Jackal

Alessandro Borghese sta per tornare in televisione con il suo popolare show “4 Ristoranti“. Gli episodi inediti saranno trasmessi su Sky a partire dal 23 aprile, ma una settimana prima, cioè il 16 aprile, andrà in onda una puntata speciale con alcuni ospiti altrettanto speciali: i The Jackal, collettivo di videomaker i cui video comici sono da anni virali sul web.

La puntata speciale in onda il 16 aprile a partire dalle 20,40 su Sky Uno (disponibile anche in streaming su NowTV e su Sky Go) sarà intitolata “Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Speciale The Jackal” e avrà come tema centrale la sfida tra “l’entusiasta” Ciro, fedele seguace di Borghese, e lo stesso chef.

Il piatto al centro della contesa sarà la Cacio e Pepe, trasformata per l’occasione dal componente dei The Jackal in una Caciocavallo e Pepe. Riuscirà Ciro a convincere della bontà del suo piatto “il precisino” Fru, “il tradizionalista” Fabio e “il salutista” Simone?

La puntata trasmessa il 16 aprile si sposterà anche al ristorante milanese di Alessandro Borghese, AB – Il Lusso della Semplicità, dove lo chef sarà impegnato a soddisfare le esigenze dei quattro clienti speciali. Al termine dell’episodio, si scoprirà infine se la Caciocavallo e Pepe di Ciro dei The Jackal sarà davvero all’altezza della Cacio e Pepe cucinata da chef Borghese.

La puntata speciale “Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Speciale The Jackal” è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Scritta da Luca Danesi e Glenda Manzi, la regia è di Gianni Monfredini.

Tra le aree d’Italia protagoniste della nuova stagione di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese, in arrivo il prossimo 23 aprile, c’è la Riviera del Conero: in gara ci saranno i ristoranti marchigiani Bebo’s Porto Recanati, Da Dario Porto Recanati, Della Rosa Sirolo e La Torre Numana.

Nell’attesa è possibile seguire Alessandro Borghese sui suoi canali social, dove in questo periodo di emergenza Coronavirus sta trasmettendo una speciale versione social di “Alessandro Borghese Kitchen Sound“. A partire da lunedì 16 marzo, lo chef ha iniziato questo nuovo progetto sui suoi canali Facebook e Instagram in cui, attraverso videoclip brevi e frizzanti, svela i segreti della preparazione dei suoi piatti, coniugando l’alta cucina alla musica.