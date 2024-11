World Cheese Awards del 2024, davvero un grande risultato per tutta l'Italia: ci sono ben tre formaggi italiani nella classifica dei migliori al mondo

A Viseu, in Portogallo, è andato in scena il World Cheese Awards 2024, evento che ha decretato la classifica dei migliori formaggi al mondo. L’Italia ha ben figurato nella manifestazione, piazzando tre prodotti nella top 15 e facendo incetta di premi.

I migliori formaggi al mondo: 3 italiani in classifica

Come detto sono tre i formaggi italiani presenti nella classifica resa pubblica in occasione del World Cheese Awards del 2024, a cominciare dal Pecorino Bislacco al rum e tabacco, prodotto dall’azienda F.lli Petrucci di Amatrice.

Al Pecorino Bislacco al rum e tabacco, oltre al sesto posto della classifica generale, è andato il titolo di miglior formaggio italiano: ottenuto da latte ovino raccolto e trasformato in giornata, una volta giunto a maturazione viene affinato con rum e avvolto in foglie di tabacco Kentucky, la stessa varietà usata per il sigaro Toscano.

Una posizione più in basso, al settimo posto, troviamo il Blugins: si tratta di un formaggio ideato dall’azienda veneta La Casearia di Carpenedo, con l’intento di dare vita a un prodotto da abbinare ai cocktail. Il Blugins è un formaggio erborinato a latte vaccino, affinato in Roby Marton Gin e con una miscela di spezie in crosta.

A completare il tris di formaggi italiani presenti in classifica c’è il Tatie, inserito alla posizione numero 14. Primo posto per il portoghese Queijo de Ovelha Amanteigado, davanti a due svizzeri: Tea Fondada e Alpenhorn Mifroma. Quarta posizione per lo spagnolo La Cava Barus García-Baquero, seguito dall’americano Bayley Hazen e dalla coppia di italiani Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco e Blugins.

All’ottavo posto troviamo un altro svizzero, Affineur Walo Creamy Lion Cheese, seguito dal brasiliano Passionata e dal norvegese Snertingdal ysteri. Undicesima posizione per l’elvetico Alte Hexe 9 Monate, dodicesima per l’iberico Velleclaro, tredicesima per il tedesco Baldauf e quattordicesima per l’italiano Tatie.

In generale l’Italia ha ben figurato all’evento andato in scena in Portogallo, basti pensare che il nostro Paese ha ottenuto i 5 Super Gold per il Parmigiano Reggiano, andati ai caseifici Società Agricola Fratelli Boldini Società Semplice (Traversetolo, Parma) inferiore ai 23 mesi, Latteria sociale Moderna (Bibbiano, Reggio Emilia) per la categoria 30-39 mesi, Caseifici Granterre – La Nuova 2000 (Cavriago) oltre 40 mesi, Casearia F.lli Dotti matr. 200 (Bibbiano) 30 – 39 mesi, Antica Fattoria Scalabrini di Ugo e Bruno S.S. Società Agricola 30 -39 mesi (Bibbiano).

Oltre ai premi del Parmigiano Reggiano, già eletto miglior formaggio al mondo secondo la classifica 100 best cheeses in the world, stilata dal portale specializzato Taste Atlas, l’atlante online del cibo di tutto il mondo, è super positivo il bilancio di CheeseItaly Nazionale italiana formaggi con un oro, cinque argenti (tra cui l’azienda del giovane Alessandro Criscione di soli 47 capi di bestiame a Ragusa) e quattro bronzi destinati alle eccellenze casearie di Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.

La classifica World Cheese Awards 2024