Secondo un report condiviso dalla piattaforma di settore, Destif, Positano è la location più richiesta al mondo nel 2025 per convogliare a nozze.

Con le prime calde e soleggiate della primavera si è ufficialmente dato il via alla stagione dei matrimoni. Sono moltissime le coppie che proprio in questo periodo festeggiano il “giorno del sì”. I dettagli della cerimonia di nozze sono diversi: dagli abiti, al menù, fino alla scelta della location che, si sa, rappresenta il cuore pulsante del “giorno più bello”. Ma qual è la meta più gettonata in assoluto per i matrimoni di questo 2025? Secondo una recente ricerca condotta dal portale leader del settore, Destify, Positano si è aggiudicata il primo posto come location più richiesta al mondo per le nozze. Un risultato che conferma ancora una volta l’intramontabile fascino di questa perla della Costiera Amalfitana.

Positano, la location preferita per i matrimoni nel 2025

Positano è da sempre una delle gemme più preziose della Costiera Amalfitana, un borgo sospeso tra cielo e mare che, con le sue casette color pastello, le stradine strette e le scalinate, ha saputo conquistare il cuore di molti. La città con i suoi panorami, le spiagge, il mare e la sua atmosfera è anche scelta da molti come località ideale per pronunciare il fatidico “Sì”. Secondo il recente report di Destify, una piattaforma che si occupa di organizzazione matrimoni, Positano è risultata la meta più richiesta per le nozze del 2025, battendo destinazioni esotiche e location iconiche di tutto il mondo. Questo studio conferma anche quanto aveva già annunciato l’anno scorso la piattaforma Matrimonio.com con la sua classifica delle location italiane in cui avvengono più matrimoni. Napoli e Salerno, infatti, erano state annunciate tra le località più ambite.

Nonostante ultimamente Positano e la Costiera Amalfitana siano state più volte criticate da turisti ma soprattutto da influencer, il fascino di questa località sembra non essere tramontato. Alla fine, infatti, Positano è facilmente raggiungibile da Napoli e da Roma, con un collegamento relativamente semplice via auto o transfer privato. Questo la rende accessibile sia per gli ospiti internazionali che per le coppie italiane. Inoltre, le sue case colorate, incastonate sulla scogliera, e le terrazze che si affacciano sul mare offrono uno sfondo perfetto per servizi fotografici da favola. A questo si aggiunge l’esperienza unica di vivere il matrimonio immersi nella gastronomia italiana: la pasta fatta a mano, i limoni, la mozzarella di bufala e i dolci tipici che rendono ogni pasto davvero eccezionale.

Altre location molto gettonate per i matrimoni nel 2025

Se Positano conquista la vetta delle destinazioni più richieste, non mancano altre mete da sogno per le nozze 2025. FanPage, infatti, ha ripreso lo studio fatto da Destify e ha condiviso la classifica completa. Da qui si scopre che il report di Destify vede Positano come unica città italiana tra le prime posizioni. Le coppie di oggi cercano location sempre più “instagrammabili”, ma anche luoghi in cui vivere un’esperienza autentica e indimenticabile. Così al secondo posto della classifica di Destify si trova il deserto di Atacama, in Cile, una scelta decisamente insolita ma dal fascino magnetico. Perfetto per coppie che cercano un’esperienza fuori dagli schemi, con cieli stellati e paesaggi mozzafiato.

Sul terzo gradino del podio si colloca Todos Santos, in Messico, una località di mare famosa per le spiagge incontaminate e il suo ambiente vivace. Seguono altre location affascinanti come Antiparos nelle Cicladi, Tivat in Montenegro, Grindavík in Islanda, Aruba nei Caraibi, Cartagena in Colombia, Nihiwatu in Indonesia e le isole Faroe in Danimarca.